Россияне обвинили Грецию в провокации

54% россиян уверены, что Греция выслала российских дипломатов, чтобы испортить впечатление от чемпионата мира по футболу 2018 года в России . Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.

В свою очередь, 37% опрошенных считают высылку дипломатов во время мундиаля совпадением, а не провокацией.

9% пользователей «Рамблера» затруднились ответить на вопрос.

В голосовании приняли участие 16863 человека.