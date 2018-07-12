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Россияне обвинили Грецию в провокации
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Россияне обвинили Грецию в провокации 

Рамблер 7 часов назад
54% россиян уверены, что Греция выслала российских дипломатов, чтобы испортить впечатление от чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.
В свою очередь, 37% опрошенных считают высылку дипломатов во время мундиаля совпадением, а не провокацией.
9% пользователей «Рамблера» затруднились ответить на вопрос.
В голосовании приняли участие 16863 человека.
Накануне власти Греции приняли решение о высылке двух российских дипломатов, а также запретили въезд еще двум. По данным СМИ, причиной этого являются «незаконные действия» на греческой территории, которые якобы совершили россияне, «вмешавшись» во внутренние дела страны. В тот же день Министерство иностранных дел России сообщило, что ответит Греции зеркально.
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