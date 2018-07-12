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А мне летать охота: красавицы-стюардессы со всего света
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А мне летать охота: красавицы-стюардессы со всего света 

Sputnik Абхазия 7 часов назад
Фото: Sputnik Абхазия
Профессия бортпроводника возникла в Германии 80 лет назад в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета.
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