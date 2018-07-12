Ещё
В ГКУ «Центр координации ГУ ИС» открыт набор сотрудников на вакантные должности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ГКУ «Центр координации ГУ ИС» открыт набор сотрудников на вакантные должности 

Управа района Некрасовка 7 часов назад
В ГКУ «Центр координации ГУ ИС» открыт набор сотрудников на вакантные должности специалистов отделов по обслуживанию юридических лиц и мониторинга расчетов за нежилые помещения. Специалист отдела по работе с нежилыми помещениями Требования: Высшее, неоконченное высшее, средне-специальное образование; ПК— опытный пользователь: MS-office‚ справочно-правовые системы; Исполнительность, ответственность, пунктуальность; Умение работать в команде. Обязанности: — Ведение базы данных по договорам собственников/арендаторов нежилых помещений; — Ведение учета начислений и платежей по нежилым помещениям за коммунальные и иные услуги арендаторам и собственникам нежилых помещений в ПО АСУ ЕИРЦ; — Формирование и предоставление отчетности. Офисы отделов будут расположены по адресам: ЦАО-пер. Дегтярный, д. 6 корп. 1. ЮВАО— ул. Маршала Голованова, дом 20. Условия работы: График работы: 5/2 (пн-чт: с 8.00 по 17.00; пт: с 8.00 по 15.45). Оформление в соответствии с ТК РФ. Обращаться в отдел кадров ГКУ «Центр координации ГУ ИС» тел. 8-495-221-39-30 (доб. 104), Новоселова Елена Анатольевна. Для отправки резюме e-mail: novoselova@gu-is.info
Управа района Некрасовка: последние новости
Всенощное бдение в честь дня памяти Петра и Павла прошло в храме на Люберецких полях Встреча главы управы района Некрасовка с населением пройдет 18 июля ГРАФИК проведения обучающих семинаров по предоставлению в электронном виде государственных услуг в сфере строительства на июль - сентябрь 2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала72
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС161
Умер Виктор Фетисов
В Солсбери произошел новый инцидент41
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение