В ГКУ «Центр координации ГУ ИС» открыт набор сотрудников на вакантные должности специалистов отделов по обслуживанию юридических лиц и мониторинга расчетов за нежилые помещения. Специалист отдела по работе с нежилыми помещениями Требования: Высшее, неоконченное высшее, средне-специальное образование; ПК— опытный пользователь: MS-office‚ справочно-правовые системы; Исполнительность, ответственность, пунктуальность; Умение работать в команде. Обязанности: — Ведение базы данных по договорам собственников/арендаторов нежилых помещений; — Ведение учета начислений и платежей по нежилым помещениям за коммунальные и иные услуги арендаторам и собственникам нежилых помещений в ПО АСУ ЕИРЦ; — Формирование и предоставление отчетности. Офисы отделов будут расположены по адресам: ЦАО-пер. Дегтярный, д. 6 корп. 1. ЮВАО— ул. Маршала Голованова, дом 20. Условия работы: График работы: 5/2 (пн-чт: с 8.00 по 17.00; пт: с 8.00 по 15.45). Оформление в соответствии с ТК РФ. Обращаться в отдел кадров ГКУ «Центр координации ГУ ИС» тел. 8-495-221-39-30 (доб. 104), Новоселова Елена Анатольевна. Для отправки резюме e-mail: novoselova@gu-is.info