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В ГД одобрили проект о праве государственных научных организаций на закупку у единственного поставщика
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В ГД одобрили проект о праве государственных научных организаций на закупку у единственного поставщика 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить государственной или муниципальной научной организации осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, предусмотренным п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Такое решение было принято на заседании комитета.
Закупка товара, работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в этом случае не должна превышать 400 тыс. руб. Годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить не должен превышать 50% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 20 млн руб.
Авторами инициативы является группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета ГД по образованию и науке Вячеславом Никоновым («Единая Россия»), а также члены Совета Федерации.
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