В ГД одобрили проект о праве государственных научных организаций на закупку у единственного поставщика

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить государственной или муниципальной научной организации осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, предусмотренным п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Такое решение было принято на заседании комитета.

Закупка товара, работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в этом случае не должна превышать 400 тыс. руб. Годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить не должен превышать 50% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 20 млн руб.