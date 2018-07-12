Более 430 погонных метров ливневок прочистили в Приокском районе

В Приокском районе проверили состояние канализационных коллекторов после жалоб местных жителей на неприятный запах. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, по состоянию на 11 июля, там прочищено более 430 погонных метров ливневок.

Глава администрации Приокского района Михаил Шатилов в среду, 11 июля, в ходе проверки поручил сотрудникам районного отдела административно-технической инспекции выяснить, с чем связан неприятный запах из коллектора, на который пожаловались местные жители. Если окажется, что в ливневую канализацию сливали сточные воды, нарушителям будет выписан штраф.

В целом ситуация с ливневками в Приокском районе выглядит гораздо лучше, чем, например, в Канавинском. После прошедших дождей здесь не было критических подтоплений.

«Единственная жалоба от жителей касалась большого скопления воды на Анкудиновском шоссе, напротив Академии МВД . Причиной стали «лежачие полицейские», которые установили на дороге от борта до борта. Мы сделали пропилы в искусственных неровностях с краев на 30 сантиметров, чтобы обеспечить сток воды», — отметил Шатилов.

Глава района также заявил, что возьмет под личный контроль состояние ливневой канализации, чтобы не допустить подмытия тротуаров.

Напомним, возле стадиона «Нижний Новгород» рушатся новые дороги. Причиной стали грубые нарушения в устройстве ливневой системы.

Фото: пресс-службы администрации Нижнего Новгорода