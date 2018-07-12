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Легендарный летчик-испытатель Толбоев оценил проект европейского истребителя пятого поколения
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Легендарный летчик-испытатель Толбоев оценил проект европейского истребителя пятого поколения 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчик-испытатель и герой России Магомед Толбоев дал оценку проекту нового европейского истребителя, который призван стать единым самолетом НАТО в Европе.
Летчик-испытатель и герой России Магомед Толбоев дал экспертную оценку проекту европейского истребителя пятого поколения. Как рассказал Толбоев в беседе со «Звездой», ожидать появления этого самолета в реальном серийном производстве в скором времени не стоит.
«Мы знаем, что они работают над этим в Тулузе, в Европейском космическом агентстве. Работы они давно ведут, года четыре уже точно… Вопрос о двигателях и авионике. Мы знаем, что у них развита авионика, двитателестроение тоже сильное. Но по-моему, для этого самолета у них нет двигателей. У нас есть. Ничего нового в конструктивном смысле там нет, одна фантастика. От фантастики до прикладной науки и производства проходят десятки лет. У них ничего такого нет. То, что они сейчас говорят — это просто первый слив информации Европейского космического агентства. Чтобы показать, что они тоже не сидят сложа руки», — рассказал летчик-испытатель.
Детали обнародованного проекта и внешний вид будущего истребителя также не заставляют думать о наличии каких-либо новшеств, уверен Толбоев. В конструктивном смысле потенциальный боевой самолет не несет ничего нового, все его ключевые особенности уже давно реализованы в современных истребителях.
«Внешний вид такой же, как у всех современных самолетов. Интегральное крыло? Оно у нас реализовано, извините, еще в 1977-м году на Су-27. Два киля? Они на всех современных самолетах существуют. Широкая кабина с обзором? Тоже существует. Там ничего конструктивно нового нет, есть только реализация этой мысли. Мысль можно реализовать на бумаге, а реализовать производство очень сложно. Это попытка сменить парк самолетов — «Рафаль», «Грипен» и «Еврофайтер», единый самолет для НАТО в европейском регионе… Но на это им надо лет пятнадцать еще», — заключил эксперт.
Ранее стало известно, что французская компания Dassault Aviation продемонстрировала изображение европейского истребителя пятого поколения. Возможно, что новый истребитель станет универсальной платформой, на базе которой может быть создан беспилотный и пилотируемый варианты самолета.
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