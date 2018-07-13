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Народный календарь. 13 июля. Бабьи посиделки — летние Кузьминки
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Народный календарь. 13 июля. Бабьи посиделки — летние Кузьминки 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Братья Кузьма-Демьян зовут нас на сенокос, собирать первые корнеплоды для продажи и компоты с вареньями варить.
Наступают горячие денечки сбора урожая. На верхушке лета всем жарко. На сенокосе только успевай поворачиваться. В огороде грядки очередной прополки ждут. Морковка и свекла косами помахивают, кряхтят из-под земли, наружу просятся — созрели. Ягоды соком спелым налились — смородина, крыжовник и сладкая душистая малина. Не соберешь, осыпаться могут. Кстати, малиновое варенье, сваренное именно в этот день, получается очень вкусным.
А еще наши славянские предки очень уважали крыжовенный соус. Цыплята, потушенные с крыжовником, становятся нежнее и пикантный кисло-сладкий привкус приобретают. И невзирая на эту жаркую трудовую пору, женщины и девушки по вечерам успевали собираться на свои пиры-посиделки. На летние Кузьминки бабы и девки варили кашу (сыпчину или сборную) из всего того, что приносили празднующие. И крупа, и мука, и яйца, и молоко шли в дело. Запивать все полагалось пивом. Но главное — застолье сопровождалось песнями да задушевными беседами. Старшие женщины делились с молодыми полезными советами.
А православная церковь сегодня вспоминает бессребреников, братьев Кузьму и Демьяна. В Древней Руси братья прославились своей бескорыстной помощью, исцеляли от болезней и людей, и животных, никакой платы за исцеление не требуя.
Именинники: Ангелина, Алексей, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Демьян, Кузьма, Лев, Никон, Павел, Петр, Тихон.
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