Ещё
Читателям из Кузьминок расскажут, как варить варенье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Читателям из Кузьминок расскажут, как варить варенье 

Управа района Кузьминки 7 часов назад
Фото: Управа района Кузьминки
В библиотеке № 115 на улице Федора Полетаева, дом 28 в пятницу, 13 июля, состоится праздник «Мы славим женское старинное уменье — варить вкуснейшее варенье».
На встрече участники поговорят про виды варенья, про ягоды из которых его готовят и многое другое.
Принять участие в празднике варенья могут все желающие. Начало в 15.00. Принять участие в мероприятии могут все желающие. Возрастное ограничение 6+.
Узнать подробную информацию и расписание летних мероприятий можно по телефону 8 (495) 379-83-91. (вт)
Управа района Кузьминки: последние новости
На Волгоградском проспекте обновили газон Руководство района обсудило с жителями Кузьминок озеленение Велоэкскурсию по природной территории «Кузьминки-Люблино» проведут 11 июля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками306
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала71
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС161
Умер Виктор Фетисов3
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение