Читателям из Кузьминок расскажут, как варить варенье

В библиотеке № 115 на улице Федора Полетаева, дом 28 в пятницу, 13 июля, состоится праздник «Мы славим женское старинное уменье — варить вкуснейшее варенье».

На встрече участники поговорят про виды варенья, про ягоды из которых его готовят и многое другое.

Принять участие в празднике варенья могут все желающие. Начало в 15.00. Принять участие в мероприятии могут все желающие. Возрастное ограничение 6+.

Узнать подробную информацию и расписание летних мероприятий можно по телефону 8 (495) 379-83-91. (вт)