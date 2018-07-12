ФАС сэкономила в 2018 году 3 млрд рублей из госбюджета при регистрации цен на вооружение

СОЧИ , 12 июля. / ТАСС /. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сэкономила 3 млрд рублей бюджетных средств при регистрации цен на вооружение и военную технику с начала 2018 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель руководителя ФАС Максим Овчинников в кулуарах всероссийской конференции «ГОЗ. Закупки, ценообразование, казначейское сопровождение, раздельный учет», которая начала работу в Сочи.

"Отдельно стоит отметить нашу работу по регистрации цен на вооружение и военную технику, 3 млрд рублей мы сэкономили за 2018 год, выполняя эту работу", — сказал Овчинников.

По его словам, это как раз тот случай, когда ФАС предотвращает нарушения, не дожидаясь негативных последствий. «До того, как заключается контракт с единственным поставщиком вооружения и военной техники, мы обязаны зарегистрировать эту цену контракта. Мы берем все расчетно-квалификационные материалы, всю расчетную базу, которая формирует стоимость и принимаем соответствующее решение», — подчеркнул заместитель руководителя ФАС.

Он обратил внимание, что подобные дела по ценообразованию отличаются особой сложностью. «Если мы берем дела по ценообразованию, то это порядка 20-30 дел в год. Это очень сложные дела, они длятся от шести до девяти месяцев. Много работы нужно проделать, чтобы соответствующий вердикт вынести», — подчеркнул Овчинников.

Он напомнил, что за 2017 год ФАС при регистрации цен на вооружение сэкономила 5,5 млрд рублей, за 2016 год — 7,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ФАС планирует в 2019 году внедрить электронную систему регистрации цен на вооружение и военную технику. Это позволит минимизировать риски необоснованного завышения стоимости продукции военного назначения.