Ещё
ФАС сэкономила в 2018 году 3 млрд рублей из госбюджета при регистрации цен на вооружение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС сэкономила в 2018 году 3 млрд рублей из госбюджета при регистрации цен на вооружение 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сэкономила 3 млрд рублей бюджетных средств при регистрации цен на вооружение и военную технику с начала 2018 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель руководителя ФАС Максим Овчинников в кулуарах всероссийской конференции «ГОЗ. Закупки, ценообразование, казначейское сопровождение, раздельный учет», которая начала работу в Сочи.
"Отдельно стоит отметить нашу работу по регистрации цен на вооружение и военную технику, 3 млрд рублей мы сэкономили за 2018 год, выполняя эту работу", — сказал Овчинников.
По его словам, это как раз тот случай, когда ФАС предотвращает нарушения, не дожидаясь негативных последствий. «До того, как заключается контракт с единственным поставщиком вооружения и военной техники, мы обязаны зарегистрировать эту цену контракта. Мы берем все расчетно-квалификационные материалы, всю расчетную базу, которая формирует стоимость и принимаем соответствующее решение», — подчеркнул заместитель руководителя ФАС.
Он обратил внимание, что подобные дела по ценообразованию отличаются особой сложностью. «Если мы берем дела по ценообразованию, то это порядка 20-30 дел в год. Это очень сложные дела, они длятся от шести до девяти месяцев. Много работы нужно проделать, чтобы соответствующий вердикт вынести», — подчеркнул Овчинников.
Он напомнил, что за 2017 год ФАС при регистрации цен на вооружение сэкономила 5,5 млрд рублей, за 2016 год — 7,2 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что ФАС планирует в 2019 году внедрить электронную систему регистрации цен на вооружение и военную технику. Это позволит минимизировать риски необоснованного завышения стоимости продукции военного назначения.
ТАСС: последние новости
Водоснабжение северных районов Геленджика затруднено из-за засухи Тестовый самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковского Минюст включил благотворительный фонд Тимура Исламова в реестр НКО-иноагентов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала72
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС161
Умер Виктор Фетисов
В Солсбери произошел новый инцидент41
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение