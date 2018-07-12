В Твери начался летний ремонт дорог 

На этой неделе подрядчики приступили к ремонтным работам на объектах улично-дорожной сети Твери. Всего в этом году планируется отремонтировать 16 участков городских улиц.
В настоящее время по итогам конкурентных процедур определены подрядчики по ремонту дорог в трёх районах города. В Заволжье этими работами займётся ООО «Скайвей», в Пролетарском районе — ООО «СК Вок-Строй», в Центральном — ООО «Главдорстрой». В Московском районе конкурсные процедуры по отбору подрядной организации продолжаются.
На этой неделе благоприятные погодные условия позволили подрядчикам приступить к работе на первых объектах. Сейчас идет демонтаж старого дорожного покрытия и бортового камня, он производится на подходах к мосту через Тверцу в створе улицы Красина, на 1-й улице Суворова и на участке Смоленского переулка и набережной Афанасия Никитина (от улицы Вокзальной до Татарского переулка).
Кроме того, 12-13 июля планируется начать работы на участке Смоленского переулка и Волоколамского проспекта — от улицы Вагжанова до проспекта Победы. Кстати, на этом участке планируется провести ремонт дорожного покрытия с использованием щебёночно-мастичного асфаль-тобетона ЩМА-20 — современного материала, хорошо зарекомендовавшего себя при ремонте основных магистралей Твери в 2017 году.
Помимо уже упомянутых объектов в этом году будут отремонтированы следующие участки улично-дорожной сети:
тротуары по улице Горького;
лестничные сходы «Горбатого» моста;
кольцо на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Можайского;
тротуары по улице Левитана;
два участка улицы Озёрная (от Волоколамского проспекта до улицы 15 лет Октября и от улицы 15 лет Октября до улицы Лукина);
улица Авангардная;
улица Академическая;
улица Бобкова;
Волоколамское шоссе;
тротуары по улице Спартака;
тротуары по улице Учительской.
По большинству объектов установлены достаточно сжатые сроки проведения работ — до середины-конца августа. В первую очередь это касается участков дорог, прилегающих к социальным объектам (школам, детским садам, учреждениям здравоохранения).
Особое внимание уделяется качеству проводимых работ. Контроль за ним осуществляется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, специализированной организацией, привлечённой по конкурсу для проведения строительного контроля, а также региональным министерством по обеспечению контрольных функций и терри-ториальным дорожным фондом Тверской области, сообщает Отдел информации и аналитики администрации города Твери.