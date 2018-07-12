Горноуральским чиновникам запретили смотреть смешные видео с котиками 

Чиновникам администрации Горноуральского ГО ужесточили дисциплину. Распоряжение мэрии «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка» уже опубликовано на официальном сайте администрации города.
Так, среди прочих пунктов, довольно стандартных для подобного документа, в список затесались весьма строгие правила. Во-первых, теперь чиновникам запретили заниматься «посторонними делами» в здании администрации и на рабочем месте, Что понимается под «посторонними делами» в распоряжении не уточняется, поэтому впоследствии, как это обычно бывает, данную формулировку будут трактовать по-разному. Во-вторых, работники администрации (вне зависимости от занимаемой должности) обязаны «придерживаться норм служебного поведения и стиля одежды, соответствующих деловому этикету». Грубо говоря, в «законе» теперь остались только пиджаки, строгие брюки, дежурные сорочки и галстуки.
И, наконец, в-третьих, отныне работникам мэрии нужно держаться подальше от социальных сетей. Интересно то, что и в этом случае формулировка «пользоваться социальными сетями» никак не раскрывается — вообще нельзя вести аккаунты в Инстаграм или Фейсбуке, или нельзя это делать в рабочее время? Если же все-таки первое, то горноуральским чиновникам остается только посочувствовать.
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