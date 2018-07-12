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Транзит по Эстонской железной дороге вырос более чем на 20%
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Транзит по Эстонской железной дороге вырос более чем на 20% 

РЖД-Партнер 7 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
Транзитных грузов за полгода было перевезено 4,8 млн тонн, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Ускорение темпов роста грузоперевозок радует. По результатам первого полугодия можно прогнозировать, что за год по железной дороге будет перевезено примерно 14 млн тонн грузов, что связано с ростом местных перевозок древесины, которые в первом полугодие выросли на восемь процентов, а в августе к нам прибудет два китайских контейнерных поезда «Восток-Запад», что увеличит на 50% перевозки контейнеров по железной дороге", — пояснил председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.
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