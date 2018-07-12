Ещё
ГУП «ТЭК СПб» продолжает расторгать договоры теплоснабжения с управляющими компаниями-должниками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ГУП «ТЭК СПб» продолжает расторгать договоры теплоснабжения с управляющими компаниями-должниками 

АСН-Инфо 7 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Федеральный закон № 59, позволяющий ресурсоснабжающим организациям заключать прямые договоры с населением, минуя управляющие компании, вступил в силу в апреле 2018 года. Закон позволил ГУП «ТЭК СПб» планово переходить на прямые расчеты с населением после расторжения договоров с управляющими компаниями, накопившими подтвержденную дебиторскую задолженность за тепло и горячую воду. К началу июля с 10 многоквартирными домами расторгнуты договоры теплоснабжения и осуществлён переход на прямые расчеты с их жильцами.
С 1 июля 2018 года предприятие намерено расторгнуть договоры теплоснабжения еще с пятью управляющими компаниями-должниками.
ГУП «ТЭК СПб» принимает решение расторгнуть договор теплоснабжения с управляющей компанией-должником в одностороннем порядке в соответствии с ч.2 ст. 157.2 Жилищного Кодекса Российской Федерации в связи с неоплатой потребленной тепловой энергии абонентом. Переход на прямые платежи с жильцами многоквартирных домов осуществляется при наличии у УК признанной ею или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения.
В этом случае квитанции за теплоснабжение выставляются потребителям от имени предприятия либо самой ресурсоснабжающей организацией, либо через агента, и собственники помещений платят теплоснабжающей организации напрямую. Самое главное — деньги исправно платящих жильцов станут использоваться по назначению. При этом качество поставки тепла и горячей воды до границы не ухудшится, а управляющей компании придётся быть ответственной за качество услуг внутри домов. Добавим, при расторжении отношений с управляющей компанией, например, с 1 июля 2018 года первые квитанции придут жильцам в начале августа 2018 года за услуги, оказанные в июле месяце.
Специалисты филиала «Энергосбыт» ГУП «ТЭК СПб» положительно оценивают последствия перехода на прямые расчеты с населением. По мере постепенного перехода на прямые договоры с жильцами в этих многоквартирных домах процент оплаты постепенно растет. Так по 4 многоквартирным домам компании ООО «ЖК Сервис», с которыми на прямые расчеты предприятие перешло с 1 февраля, поступление платежей за 4 месяца увеличилось в 3,5 раза.
АСН-Инфо: последние новости
Эксперты не одобрили законопроект о собраниях собственников в многоквартирных домах В Кириши полетит «Аэроэкспресс» В Курортном районе благоустроят пляж и парк
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала72
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС161
Умер Виктор Фетисов
В Солсбери произошел новый инцидент41
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение