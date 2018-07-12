Молодой человек на инвалидной коляске сбежал из психоневрологического интерната в Метрогородке

Столичная полиция выясняет обстоятельства побега инвалида первой группы из психоневрологического интерната в районе Метрогородок, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах В полицию 11 июля обратилась работница психоневрологического интерната, расположенного на ул. Лосиноостровская. «Женщина сообщила, что днем ранее 21-летний воспитанник покинул учреждение под предлогом поездки в Сбербанк и до сих пор не вернулся. Молодой человек является инвалидом первой группы, имеет психическое заболевание и передвигается на инвалидной коляске», — сказал собеседник агентства. В МВД по факту случившегося проводят проверку. По словам заявительницы, беглец среднего роста, на вид ему 20 лет, носит приметную прическу ирокез.