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Молодой человек на инвалидной коляске сбежал из психоневрологического интерната в Метрогородке
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Молодой человек на инвалидной коляске сбежал из психоневрологического интерната в Метрогородке 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Столичная полиция выясняет обстоятельства побега инвалида первой группы из психоневрологического интерната в районе Метрогородок, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
В полицию 11 июля обратилась работница психоневрологического интерната, расположенного на ул. Лосиноостровская. «Женщина сообщила, что днем ранее 21-летний воспитанник покинул учреждение под предлогом поездки в Сбербанк и до сих пор не вернулся. Молодой человек является инвалидом первой группы, имеет психическое заболевание и передвигается на инвалидной коляске», — сказал собеседник агентства.
В МВД по факту случившегося проводят проверку. По словам заявительницы, беглец среднего роста, на вид ему 20 лет, носит приметную прическу ирокез.
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