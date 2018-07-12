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Тадж-Махал могут уничтожить
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Тадж-Махал могут уничтожить 

News.ru 7 часов назад
Индийский суд пригрозил закрыть Тадж-Махал на фоне обвинений в том, что власти пренебрегли памятником 17-го века. Верховный суд страны раскритиковал правительство за пассивность в ситуации с разрушающимся памятником.
«Либо мы закрываем Тадж-Махал, либо уничтожаем его, либо вы его восстанавливаете», — цитирует судей The Sydney Morning Herald.
Тадж-Махал находится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждый год к объекту приезжает около 70 тысяч человек.
Ранее News.ru писал о том, что национальный парк «Бикин» включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках расширения «Центрального Сихотэ-Алиня».
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