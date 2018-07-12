Лучших работников почты отметили в Самарской области

Глава региона вручил заслуженные награды сотрудникам Почты России в связи с профессиональным праздником. Праздничное мероприятие в честь Дня российской почты прошло в Самаре 12 июля. Сейчас в регионе работает 770 отделений почтовой связи, более 500 из которых находятся в сельской местности. Почта России тесно сотрудничает с региональным правительствам по многим вопросам. В том числе по модернизации почтовых отделений, повышению качества обслуживания населения и снижению текучести кадров в подразделениях УФПС Самарской области . Лучших работников отрасли наградили почетными грамотами и благодарностями губернатора Самарской области. Кроме того, Дмитрий Азаров вручил почетный знак Трудовой Славы самарскому почтальону 1 класса Клавдии Денисовой. Сотрудники Почты России из Похвистнево Отрадного стали обладателями почетного звания «Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области».

Фото: ТРК «ГУБЕРНИЯ»

Глава региона поздравил присутствующих с профессиональным праздником и особо отметил работу самарских почтовых отделений во время ЧМ-2018.

Фото: ТРК «ГУБЕРНИЯ»