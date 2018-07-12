Андрей Бочаров провел встречу с избиркомом Волгоградской области 

9 сентября 2018 года в Волгоградской области пройдут выборные кампании разных уровней в с чем глава региона Андрей Бочаров провел встречу с членами областной избирательной комиссии, общественниками и экспертами, которые участвуют в организации и проведении выборов. По данным пресс-службы губернатора, Бочаров поставил задачу подготовить программу по улучшению условий для голосования граждан, а также деятельности избирательных комиссий и участков. Глава региона также отметил, что сделать это надо до рассмотрения бюджета на 2019 год и последующий период. По словам председателя избиркома Виктора Черячукина, все задачи, поставленные годом ранее, решены: проведено обучение людей, приобретена новая оргтехника и программное обеспечение, приняты дополнительные меры для повышения безопасности на участках.
«К выборным кампаниям в 2017 году и выборам президента России в марте 2018 года было обучено около 3000 человек, 2200 наблюдателей получили направления на избирательные участки. В вузах работали пункты приема заявлений по месту нахождения, что позволило проголосовать иногородним студентам», — сказал Виктор Черячукин.