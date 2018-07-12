Рязанец выложил на своей странице в соцсети свастику и попал под штраф

10 июля вступило в законную силу постановление Октябрьского районного суда, согласно которому 27-летний рязанец признан виновным в совершении административного правонарушения, сообщает пресс-служба райсуда. Установлено, что на персональной странице в социальной сети мужчина разместил в открытом доступе изображения «правоповоротной четырехлучевой свастики», схожей до степени смешения с нацистской символикой и атрибутикой, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов». В судебном заседании правонарушитель вину признал полностью. В содеянном раскаялся. По результатам рассмотрения дела, суд назначил ему наказание — административный штраф.