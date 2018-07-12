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Рязанец выложил на своей странице в соцсети свастику и попал под штраф
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Рязанец выложил на своей странице в соцсети свастику и попал под штраф 

АиФ Рязань 7 часов назад
Фото: АиФ Рязань
10 июля вступило в законную силу постановление Октябрьского районного суда, согласно которому 27-летний рязанец признан виновным в совершении административного правонарушения, сообщает пресс-служба райсуда.
Установлено, что на персональной странице в социальной сети мужчина разместил в открытом доступе изображения «правоповоротной четырехлучевой свастики», схожей до степени смешения с нацистской символикой и атрибутикой, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов».
В судебном заседании правонарушитель вину признал полностью. В содеянном раскаялся.
По результатам рассмотрения дела, суд назначил ему наказание — административный штраф.
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