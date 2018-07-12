Ещё
Россияне хотят судить работодателей за дискриминацию по возрасту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне хотят судить работодателей за дискриминацию по возрасту 

Рамблер 7 часов назад
Шестьдесят три процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, назвали нужной уголовную ответственность за возрастную дискриминацию на работе.
По мнению опрошенных, эта мера будет очень важной, если в стране повысят пенсионный возраст.
Респондентам задали такой вопрос: «В России нужна уголовная ответственность за дискриминацию возрастных работников?». 30 процентов опрошенных сочли это «перебором».
Еще семь процентов респондентов затруднились с ответом на вопрос.
Всего в опросе приняли участие 3922 человека.
Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов допустил введение уголовной ответственности для работодателей за дискриминацию по возрасту. Он напомнил, что в СССР за увольнение сотрудника «по субъективным причинам» грозила уголовная ответственность. В случае повышения пенсионного возраста в России Роструд разработает комплекс мер, усиливающих ответственность за дискриминацию.
В России с 2019 года планируют поэтапно повышать пенсионный возраст. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Сейчас пенсия для женщин в России начинается в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками307
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала73
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС161
Умер Виктор Фетисов3
В Солсбери произошел новый инцидент47
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение