Россияне хотят судить работодателей за дискриминацию по возрасту

Шестьдесят три процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, назвали нужной уголовную ответственность за возрастную дискриминацию на работе.

По мнению опрошенных, эта мера будет очень важной, если в стране повысят пенсионный возраст.

Респондентам задали такой вопрос: «В России нужна уголовная ответственность за дискриминацию возрастных работников?». 30 процентов опрошенных сочли это «перебором».

Еще семь процентов респондентов затруднились с ответом на вопрос.

Всего в опросе приняли участие 3922 человека.

Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов допустил введение уголовной ответственности для работодателей за дискриминацию по возрасту. Он напомнил, что в СССР за увольнение сотрудника «по субъективным причинам» грозила уголовная ответственность. В случае повышения пенсионного возраста в России Роструд разработает комплекс мер, усиливающих ответственность за дискриминацию.

В России с 2019 года планируют поэтапно повышать пенсионный возраст. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Сейчас пенсия для женщин в России начинается в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.