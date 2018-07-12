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Министр образования Прикамья заплатит штраф в 15 тысяч рублей из-за казаков
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Министр образования Прикамья заплатит штраф в 15 тысяч рублей из-за казаков 

АиФ Пермь 7 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина должна будет заплатить штраф в 15 тысяч рублей за нарушение закона о конкуренции.
Пермское УФАС установило, что возглавляемое ею ведомство создало для АНО «Краевой казачий центр „ПЛАСТУН“ преимущественные условия участия в аукционах на право организации и проведения учебно-полевых сборов старшеклассников по предмету „Основы безопасности жизнедеятельности“.
»Правонарушение, совершенное Раисой Кассиной, является грубым. Такие нарушения могут привести к формированию у юридических и физических лиц негативного мнения о работе краевых органов власти, необязательности соблюдения законов», — отметила начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС Анастасия Белова.
Раиса Кассина пыталась оспорить решение антимонопольщиков о назначении ей штрафа в 15 тысяч рублей. Однако Ленинский районный и краевой суды отклонили её требования.
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