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Сорвало крышу: по Башкирии прошел ураган
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Сорвало крышу: по Башкирии прошел ураган 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Вчера, 18 июля в Ишимбайском районе республики пронесся мощный ураган. Ненастье сорвало крышу с нескольких домов, повалило деревья и напугало местных жителей
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