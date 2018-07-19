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Сорвало крышу: по Башкирии прошел ураган
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Сорвало крышу: по Башкирии прошел ураган
ufa1.ru
1 час назад
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Фото:
ufa1.ru
Вчера, 18 июля в Ишимбайском районе республики пронесся мощный ураган. Ненастье сорвало крышу с нескольких домов, повалило деревья и напугало местных жителей
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