Дом вместо парковки: самарцы протестуют против многоэтажки на набережной

Новая стройка лишит горожан огромной автостоянки

Жители исторической части Самары обратились к Дмитрию Азарову . Они просят врио губернатора разобраться со строительством семиэтажного дома на пересечении улиц Льва Толстого и Максима Горького.

Горожане пожаловались главе региона, что в их районе остро не хватает стоянок, а здание хотят построить на месте большой парковки.

— Самарская общественность добивается отмены сомнительных решений органов власти в сфере строительства. Имеем в виду возведение крематория в Рубежном и засыпку зеленой зоны на Пятой просеке. Может, и нам решиться на проведение протестного митинга против застройки единственной автостоянки у набережной? — заявили возмущенные самарцы.

По мнению горожан, региональный Минстрой выдал подрядчику разрешение на строительство с нарушениями. К тому же местных жителей не пригласили на публичные слушания.

Александр Баландин. По просьбе главы региона вопрос по выдаче документов прокомментировал врио министра строительства Самарской области

Дмитрий Игоревич! Все документы были выданы в строгом соответствии с градостроительным кодексом. В любом случае, все лично перепроверю. — Александр Баландин (@BalandinAV) 12 июля 2018 г.

До этого горожане уже пытались выйти на диалог с властями. Более 500 жителей исторической части города подписали петицию против строительства дома на месте автостоянки.