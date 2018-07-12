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Дом вместо парковки: самарцы протестуют против многоэтажки на набережной
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Дом вместо парковки: самарцы протестуют против многоэтажки на набережной 

63.ru 7 часов назад
Фото: 63.ru
Новая стройка лишит горожан огромной автостоянки
Жители исторической части Самары обратились к Дмитрию Азарову. Они просят врио губернатора разобраться со строительством семиэтажного дома на пересечении улиц Льва Толстого и Максима Горького.
Горожане пожаловались главе региона, что в их районе остро не хватает стоянок, а здание хотят построить на месте большой парковки.
— Самарская общественность добивается отмены сомнительных решений органов власти в сфере строительства. Имеем в виду возведение крематория в Рубежном и засыпку зеленой зоны на Пятой просеке. Может, и нам решиться на проведение протестного митинга против застройки единственной автостоянки у набережной? — заявили возмущенные самарцы.
По мнению горожан, региональный Минстрой выдал подрядчику разрешение на строительство с нарушениями. К тому же местных жителей не пригласили на публичные слушания.
По просьбе главы региона вопрос по выдаче документов прокомментировал врио министра строительства Самарской области Александр Баландин.
Дмитрий Игоревич! Все документы были выданы в строгом соответствии с градостроительным кодексом. В любом случае, все лично перепроверю. — Александр Баландин (@BalandinAV) 12 июля 2018 г.
До этого горожане уже пытались выйти на диалог с властями. Более 500 жителей исторической части города подписали петицию против строительства дома на месте автостоянки.
По мнению самарцев, возведение многоэтажки может нарушить устойчивость существующих сооружений из-за подвижного материкового грунта с карстовыми пустотами. Ближайшие здания на улице Алексея Толстого, 137, 139 и Степана Разина, 174 уже неоднократно подвергались вибрации и проседали. Кроме того, местным жителям будет некуда ставить свой транспорт.
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