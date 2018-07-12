Ещё
На каждые 10 тысяч китайцев приходится 10,6 патента на изобретения — госуправление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На каждые 10 тысяч китайцев приходится 10,6 патента на изобретения — госуправление 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Пекин, 12 июля /Синьхуа/ — По состоянию на конец июня 2018 года в КНР /исключая Сянган, Аомэнь и Тайвань/ были выданы в общей сложности 1 млн 475 тыс. патентов на изобретения — 10,6 патента на каждые 10 000 жителей страны. Такие цифры назвало Государственное управление по делам интеллектуальной собственности.
За первое полугодие нынешнего года заявок на выдачу патентов на изобретения в стране было подано 751 тысяча, количество выданных патентов составило 217 тысяч, сообщили в госуправлении.
Усилились меры по защите прав интеллектуальной собственности. Количество дел об их нарушении, возбужденных административными правоприменительными органами по всей стране, возросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 29,5 проц., что, как заявили в ведомстве, способствовало дальнейшему улучшению условий ведения бизнеса и инновационного климата.
Бизнес, между тем, укрепляет свой статус в качестве главного субъекта инновационной деятельности. На его долю пришлось 66,9 проц. всех поданных за первое полугодие заявок на выдачу патентов на изобретения и 63,8 проц. выданных за 6 месяцев патентов.
В тройке лидеров по количеству полученных патентов — телекоммуникационная компания «Хуавэй» /Huawei/, Китайская нефтехимическая корпорация /Sinopec Corp. / и компания техники мобильной связи OPPO /провинция Гуандун/.
Бизнесу принадлежат 67,2 проц. всех выданных на данный момент в стране патентов на изобретения, сообщили в госуправлении.
Кроме количественного роста, как признали в госуправлении, важно и улучшение качества. Как показывают его данные, в 28 из 35 технологических направлений, которые признает Всемирная организация интеллектуальной собственности, Китай уступает другим странам по количеству патентов на изобретения со сроком действия 10 лет и больше, при этом особенно очевиден разрыв в таких сферах, как оптика, электромеханические и электронные установки, видео-, медицинские, транспортные и компьютерные технологии.
"У нас в области ключевых технологий все еще есть слабые места", — заявила начальник отдела планирования и развития Госуправления по делам интеллектуальной собственности Би Нань. Она подчеркнула необходимость активизировать усилия по получению качественных патентов в таких сферах. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Авиационные органы Китая приступили к расследованию инцидента с рейсом CA106 Срочно: Армия Сирии захватил город Даръа Срочно: Д. Трамп выдвинул Бретта Кавано на место судьи в Верховном суде США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками307
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала73
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС161
Умер Виктор Фетисов3
В Солсбери произошел новый инцидент47
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение