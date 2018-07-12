На каждые 10 тысяч китайцев приходится 10,6 патента на изобретения — госуправление

Пекин, 12 июля / Синьхуа / — По состоянию на конец июня 2018 года в КНР /исключая Сянган Аомэнь и Тайвань/ были выданы в общей сложности 1 млн 475 тыс. патентов на изобретения — 10,6 патента на каждые 10 000 жителей страны. Такие цифры назвало Государственное управление по делам интеллектуальной собственности.

За первое полугодие нынешнего года заявок на выдачу патентов на изобретения в стране было подано 751 тысяча, количество выданных патентов составило 217 тысяч, сообщили в госуправлении.

Усилились меры по защите прав интеллектуальной собственности. Количество дел об их нарушении, возбужденных административными правоприменительными органами по всей стране, возросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 29,5 проц., что, как заявили в ведомстве, способствовало дальнейшему улучшению условий ведения бизнеса и инновационного климата.

Бизнес, между тем, укрепляет свой статус в качестве главного субъекта инновационной деятельности. На его долю пришлось 66,9 проц. всех поданных за первое полугодие заявок на выдачу патентов на изобретения и 63,8 проц. выданных за 6 месяцев патентов.

В тройке лидеров по количеству полученных патентов — телекоммуникационная компания «Хуавэй» /Huawei/, Китайская нефтехимическая корпорация /Sinopec Corp. / и компания техники мобильной связи OPPO /провинция Гуандун/.

Бизнесу принадлежат 67,2 проц. всех выданных на данный момент в стране патентов на изобретения, сообщили в госуправлении.

Кроме количественного роста, как признали в госуправлении, важно и улучшение качества. Как показывают его данные, в 28 из 35 технологических направлений, которые признает Всемирная организация интеллектуальной собственности, Китай уступает другим странам по количеству патентов на изобретения со сроком действия 10 лет и больше, при этом особенно очевиден разрыв в таких сферах, как оптика, электромеханические и электронные установки, видео-, медицинские, транспортные и компьютерные технологии.

"У нас в области ключевых технологий все еще есть слабые места", — заявила начальник отдела планирования и развития Госуправления по делам интеллектуальной собственности Би Нань. Она подчеркнула необходимость активизировать усилия по получению качественных патентов в таких сферах. -0-