Показательные выступления атлетов из Лосинки пройдут на Изумрудной

«Богатыри Лосинки» — воспитанники одной из секций спортклуба «Мускул» -продемонстрируют свои спортивные достижения на показательных выступлениях; мероприятие пройдет в пятницу, 13 июля, на спортплощадке на Изумрудной улице.

— Мы ждем всех желающих, любого возраста, как детей, так и взрослых. Те, кто заинтересуется данным видом спорта, сможет пообщаться с тренером и записаться в секцию, — пояснил заместитель директора центра досуга и спорта «Лосинка» Никита Воронов

Начало в 18.00; гостей ждут по адресу Изумрудная улица, 14. (иб)