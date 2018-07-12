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Показательные выступления атлетов из Лосинки пройдут на Изумрудной
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Показательные выступления атлетов из Лосинки пройдут на Изумрудной 

Управа района Лосиноостровский 6 часов назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
«Богатыри Лосинки» — воспитанники одной из секций спортклуба «Мускул» -продемонстрируют свои спортивные достижения на показательных выступлениях; мероприятие пройдет в пятницу, 13 июля, на спортплощадке на Изумрудной улице.
— Мы ждем всех желающих, любого возраста, как детей, так и взрослых. Те, кто заинтересуется данным видом спорта, сможет пообщаться с тренером и записаться в секцию, — пояснил заместитель директора центра досуга и спорта «Лосинка» Никита Воронов.
Начало в 18.00; гостей ждут по адресу Изумрудная улица, 14. (иб)
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