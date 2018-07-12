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Косино-Ухтомский держат в чистоте и порядке
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Косино-Ухтомский держат в чистоте и порядке 

Управа района Косино-Ухтомский 7 часов назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Гости Косино-Ухтомского справедливо отмечают, что район ухоженный и один из самых зеленых в городе. За зелеными насаждениями здесь ухаживают сотрудники ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский».
Специальная бригада обрезает засохшие ветки, оформляет приствольные круги деревьев, подвязывает наклонившиеся деревья.
Впечатляют и живые изгороди, которые по площади занимают около 5 тысяч метров. Они выглядят ухоженными и красивыми. Барбарис, спирея, пузыреплодник, кизильник блестящий образуют живой забор.
Как отмечают сотрудники «Жилищника», кусты, высаженные в прошлом году, прижились и хорошо растут. Святоозерская улица, 8, напротив торгового центра «Косино-парк», проезжая часть у дома 13, Святоозерская улица— это те места, где можно увидеть живую изгородь.
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