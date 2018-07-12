Косино-Ухтомский держат в чистоте и порядке

Гости Косино-Ухтомского справедливо отмечают, что район ухоженный и один из самых зеленых в городе. За зелеными насаждениями здесь ухаживают сотрудники ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский».

Специальная бригада обрезает засохшие ветки, оформляет приствольные круги деревьев, подвязывает наклонившиеся деревья.

Впечатляют и живые изгороди, которые по площади занимают около 5 тысяч метров. Они выглядят ухоженными и красивыми. Барбарис, спирея, пузыреплодник, кизильник блестящий образуют живой забор.

Как отмечают сотрудники «Жилищника», кусты, высаженные в прошлом году, прижились и хорошо растут. Святоозерская улица, 8, напротив торгового центра «Косино-парк», проезжая часть у дома 13, Святоозерская улица— это те места, где можно увидеть живую изгородь.