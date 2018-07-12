Как реанимировать сибирские хрущевки

Другое дело, что советские нормативы предполагали и соответствующий уход за этими домами в процессе эксплуатации. Однако на протяжении десятилетий их состояние никто не изучал и не проверял. Поэтому оно существенно ухудшилось.

Любой автовладелец знает: для того, чтобы машина служила долго, ее периодически следует проверять на СТО. Делать это обязывает и законодательство, поскольку речь идет о безопасности. Дома тоже должны быть безопасными, однако в нормативной сфере на этот счет образовался основательный пробел.

Тем не менее очевидно, что закрывать глаза на ветшающий жилой фонд дальше нельзя. Сносить дома первых массовых серий 1-335 с неполным каркасом по примеру столицы — задача для регионов неподъемная. Поэтому решать проблему следует только с помощью федеральной программы.

Но для начала надо понять, в каком состоянии пребывают хрущевки. Поэтому первое, что нужно сделать, — обследовать все дома. И уже по результатам экспертизы определить фронт работ. Обследование, кстати, можно провести за счет средств для капремонта. Это вполне законная операция, не требующая бешеных денег. Если начать такую работу сейчас, то ее вполне возможно завершить уже будущим летом.

Что касается жилого фонда данной серии, то при наличии денег его тоже реально привести в нормативное состояние по всей стране в течение трех-четырех лет. И тем самым не только решить проблему, но и наработать опыт, необходимый для обеспечения безопасной эксплуатации следующего поколения ветшающих домов массовых серий, в которых в общей сложности сейчас проживает порядка десяти процентов населения страны.

Если начинать укреплять дома, логично заняться и их утеплением. Тем более что по федеральному закону, принятому в 2009 году, при проведении капремонта необходимо проводить мероприятия по энергосбережению. А для того чтобы панельный дом соответствовал норме, его теплотехнические свойства надо улучшать в два с половиной раза. Однако тогда, вкупе с укреплением здания, вырастет и цена вопроса. Если усиление четырехподъездной пятиэтажки в нынешних ценах стоит около десяти миллионов рублей, то с фасадом обойдется на миллион-два дороже. И при нынешнем тарифе жильцам придется копить на такой ремонт не один десяток лет. Так что и здесь требуются государственные решения.

Начинать надо не только с проведения технического обследования ветшающих зданий и разработки соответствующей федеральной программы, важно принять законы, определяющие правила игры на перспективу. Утвердить каталог технологий укрепления жилых домов. Принять свод правил, определяющих срок их службы. Учитывая омский опыт, создать научно-исследовательский центр по комплексной реконструкции домов массовых серий.