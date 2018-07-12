Сергей Пересторонин и Виктория Казакова отметили активную работу участников проекта «Единая промышленная карта»

Напомним, проект «ЕПК» существует с 2015 года, год назад он получил статус партийного: «Единая Россия» активно поддержала инициативу. «Единая промышленная карта» направлена на получение школьниками комплексных знаний о профессиях. Это интерактивная платформа в виде готовых уроков «под ключ» или, как говорят организаторы, «коробочный курс», состоящий из справочного материала о каждом предприятии, видеоуроке и тестовом задании.

«Мы рады, что благодаря проекту на предприятия приходит большое количество молодых работников. И поэтому задача директоров предприятий — показать с позитивной стороны свои производства, чтобы кадровая составляющая формировалась уже на уровне школы», — сказал Сергей Пересторонин.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова в своем выступлении отметила, что промышленный внутренний туризм — важным вектор развития области. А проект «Единая промышленная карта» позволяет одномоментно решать сразу несколько задач: позиционирование и продвижение промышленного потенциала территории, формирование мотивации у подрастающего поколения и воспитания будущего человека труда.

«Если этим не заниматься сегодня, то кто придет на наши предприятия завтра? Это направление необходимо максимально развивать и развивать, в том числе, проект «Единая промышленная карта», — сказала министр.

Координатор проекта Вероника Пиджакова пояснила, курс занятий — это 40 часов обучения: 30 часов — онлайн-уроки и три часа — реальные выезды с экскурсиями на предприятия.

«Каждый урок посвящен одному предприятию. Формат урока такой: продолжительность — 40 минут, из них 20 минут — видео, далее — работа с текстом, а также работа в группах и тестирование. Система позволяет учителю видеть, сколько времени ученик знакомился с материалом, как ответил на тесты», — пояснила Вероника Пиджакова.

Выезды ранжированы по возрастам школьников: младшее звено посещает предприятия пищевой промышленности, метеостанции и так далее, то есть то, что детям понятно с точки зрения продукта. Среднее звено учащихся узнает о работе транспортной системы, других производств. Старшее — о машиностроении, металлургии, энергетическом комплексе, оборонных предприятиях.