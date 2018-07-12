Сергей Пересторонин и Виктория Казакова отметили активную работу участников проекта «Единая промышленная карта» 

Министр промышленности и науки Сергей Пересторонин и министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова 12 июля на стенде Свердловской области на площадке ИННОПРОМа отметили активную работу участников проекта «Единая промышленная карта».
Напомним, проект «ЕПК» существует с 2015 года, год назад он получил статус партийного: «Единая Россия» активно поддержала инициативу. «Единая промышленная карта» направлена на получение школьниками комплексных знаний о профессиях. Это интерактивная платформа в виде готовых уроков «под ключ» или, как говорят организаторы, «коробочный курс», состоящий из справочного материала о каждом предприятии, видеоуроке и тестовом задании.
«Мы рады, что благодаря проекту на предприятия приходит большое количество молодых работников. И поэтому задача директоров предприятий — показать с позитивной стороны свои производства, чтобы кадровая составляющая формировалась уже на уровне школы», — сказал Сергей Пересторонин.
Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова в своем выступлении отметила, что промышленный внутренний туризм — важным вектор развития области. А проект «Единая промышленная карта» позволяет одномоментно решать сразу несколько задач: позиционирование и продвижение промышленного потенциала территории, формирование мотивации у подрастающего поколения и воспитания будущего человека труда.
«Если этим не заниматься сегодня, то кто придет на наши предприятия завтра? Это направление необходимо максимально развивать и развивать, в том числе, проект «Единая промышленная карта», — сказала министр.
Координатор проекта Вероника Пиджакова пояснила, курс занятий — это 40 часов обучения: 30 часов — онлайн-уроки и три часа — реальные выезды с экскурсиями на предприятия.
«Каждый урок посвящен одному предприятию. Формат урока такой: продолжительность — 40 минут, из них 20 минут — видео, далее — работа с текстом, а также работа в группах и тестирование. Система позволяет учителю видеть, сколько времени ученик знакомился с материалом, как ответил на тесты», — пояснила Вероника Пиджакова.
Выезды ранжированы по возрастам школьников: младшее звено посещает предприятия пищевой промышленности, метеостанции и так далее, то есть то, что детям понятно с точки зрения продукта. Среднее звено учащихся узнает о работе транспортной системы, других производств. Старшее — о машиностроении, металлургии, энергетическом комплексе, оборонных предприятиях.
По словам заместителя секретаря свердловского регионального отделения «Единой России», полномочного представителя губернатора и правительства области в Законодательном Собрании Виктора Бабенко, пока это региональной проект, но уже подписано соглашение о сотрудничестве с 26 субъектами Российской Федерации. «Это значит, что скоро мы будет говорить о проекте федерального значения», — отметил он.