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Полпред президента Александр Беглов посетил новодвинский детский сад
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Полпред президента Александр Беглов посетил новодвинский детский сад 

АиФ Архангельск 7 часов назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельскую область прибыл с визитом полномочный президента по Северо-западному федеральному округу РФ Александр Беглов.
Главная цель поездки чиновника — мониторинг выполнения поручений президента в Поморье. Александр Беглов должен посетить Архангельский ЦБК, принять участие в заседании попечительского совета по воссозданию Николо-Корельского монастыря и провести рабочую встречу с губернатором области.
Первым делом Беглов приехал в Новодвинск, где возложил цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны и посетил детский сад «Радуга». Это учреждение было открыто в сентябре 2016 года в рамках выполнения поручений президента по обеспечению доступности дошкольного образования.
Напомним, нынешняя поездка в Архангельскую область для полпреда уже третья. Так, в прошлый раз он посещал Северодвинск.
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