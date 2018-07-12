Полпред президента Александр Беглов посетил новодвинский детский сад 

В Архангельскую область прибыл с визитом полномочный президента по Северо-западному федеральному округу РФ Александр Беглов.
Главная цель поездки чиновника — мониторинг выполнения поручений президента в Поморье. Александр Беглов должен посетить Архангельский ЦБК, принять участие в заседании попечительского совета по воссозданию Николо-Корельского монастыря и провести рабочую встречу с губернатором области.
Первым делом Беглов приехал в Новодвинск, где возложил цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны и посетил детский сад «Радуга». Это учреждение было открыто в сентябре 2016 года в рамках выполнения поручений президента по обеспечению доступности дошкольного образования.
Напомним, нынешняя поездка в Архангельскую область для полпреда уже третья. Так, в прошлый раз он посещал Северодвинск.