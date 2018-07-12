В Сенате Бельгии считают, что санкции Евросоюза в отношении России утратили смысл 

ТАСС, 12 июля. Антироссийские санкции ЕС утратили всякий смысл. Об этом заявил в четверг член Сената Бельгии Алан Дестекс на видеоконференции с членами группы по сотрудничеству Совета Федерации и Сената королевства.
"Я решительно выступаю против европейских санкций в отношении России, — сказал он. — Я думаю, что эти санкции не имеют уже никакого смысла". Сенатор подчеркнул, что санкции оказывают негативное влияние не только на экономические, но и политико-дипломатические связи.
По словам Дестекса, у Брюсселя и Москвы много общих интересов на Ближнем Востоке в плане борьбы с терроризмом, а также в вопросах установления стабильного, открытого и демократического мира в Европе и близлежащих регионах.
Он также выразил надежду, что предстоящая 16 июля встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «приведет к улучшению не только российско-американских отношений, но и отношений России и ЕС».
В настоящее время в отношении России действуют несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.