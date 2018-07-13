Ещё
Северный обход Перми оценили в 19 миллиардов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Северный обход Перми оценили в 19 миллиардов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инициативу включить Северный обход в перечень объектов автодорожного строительства на круглом столе с депутатами краевого заксобрания озвучил министр транспорта Прикамья Николай Уханов. По его словам, рассматриваются два возможных коридора строительства дороги — от Пальников с выходом на улицу Якутскую и дорогу Пермь-Краснокамск и обход Гайвы с выходом на обход Краснокамска. Протяженность объекта превысит 28 километров, а стоимость оценивается в 18,8 млрд рублей.
«Пока предлагается зайти только в первый этап проектирования, подготовить технико-экономическое обоснование инвестиций», — цитирует министра «Коммерсант-Прикамье». Технико-экономическое обоснование планируется разработать в будущем году за 67 млн рублей. Еще 559 миллионов потребуется на проектно-изыскательские работы.
Новая магистраль даст возможность транзитному транспорту, следующему из Березников, Соликамска, Губахи, Чусового уходить с трассы Березники — Пермь на трассу М-7 «Волга» или на Западный обход Перми без заезда в краевую столицу.
Как ранее писал ФедералПресс, обход Куеды в Прикамье будет строить «Уралмострострой».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Ольга Аринцева: «Пенсионная реформа должна быть в интересах людей» Мэр Геленджика: у города пока нет ресурсов для нормального снабжения города водой «О профессионализме можно судить только по результатам»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина361
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера107
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ183
Россияне скупают жилье в Турции73
Россия назвала замену «Армате»197
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение