Северный обход Перми оценили в 19 миллиардов 

Инициативу включить Северный обход в перечень объектов автодорожного строительства на круглом столе с депутатами краевого заксобрания озвучил министр транспорта Прикамья Николай Уханов. По его словам, рассматриваются два возможных коридора строительства дороги — от Пальников с выходом на улицу Якутскую и дорогу Пермь-Краснокамск и обход Гайвы с выходом на обход Краснокамска. Протяженность объекта превысит 28 километров, а стоимость оценивается в 18,8 млрд рублей.
«Пока предлагается зайти только в первый этап проектирования, подготовить технико-экономическое обоснование инвестиций», — цитирует министра «Коммерсант-Прикамье». Технико-экономическое обоснование планируется разработать в будущем году за 67 млн рублей. Еще 559 миллионов потребуется на проектно-изыскательские работы.
Новая магистраль даст возможность транзитному транспорту, следующему из Березников, Соликамска, Губахи, Чусового уходить с трассы Березники — Пермь на трассу М-7 «Волга» или на Западный обход Перми без заезда в краевую столицу.
Как ранее писал ФедералПресс, обход Куеды в Прикамье будет строить «Уралмострострой».