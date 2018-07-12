Пройти комиссию обязан. Машинистов проверяют перед сменой

Каждый раз, заступая на смену, машинисты метро обязаны пройти предрейсовый медосмотр. Корреспондент «ВМ» побывал на медосмотре в электродепо «Выхино».

Машинист электропоезда Даниил Мартыненко на смену заступает в 13:00. Однако перед выходом на линию его должен осмотреть медработник.

— Сегодня я в резерве, то есть в случае необходимости должен заменить машиниста. Поэтому я тоже прохожу медосмотр, — говорит Даниил.

Вся система обследования автоматизирована.

— Машинист надевает пульсометр на указательный палец, манжету — на левую руку, — рассказывает медсестра Елена Мирошниченко . — Все, что мне остается сделать — ввести его фамилию, а монитор покажет пульс и давление Даниила. Затем проводится алкометрия.

Громкое жужжание — манжета качает воздух. На экране высвечивается давление — 120 на 90. В норме. Процедура стандартная.

— Ну а теперь — пора на смену! — улыбается Даниил Мартыненко.

СПРАВКА

После предрейсового медосмотра машинист обязательно проходит инструктаж, который проводит машинист-инструктор. Его главная задача — проверить, готов ли его сотрудник к выходу на линию. Для этого он задает вопросы на знание различных документов, связанных с его работой. Кроме того, машинист-инструктор оценивает и моральную и психологическую подготовку заступающего на смену.