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Депутата облдумы могут исключить из «Единой России» за долги перед рабочими
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Депутата облдумы могут исключить из «Единой России» за долги перед рабочими 

k1news.ru 3 часа назад
Фото: k1news.ru
В Костроме обостряется ситуация с долгами перед работниками группы компаний «Костромагорстрой». Напомним, что в отношении руководителя компании депутата Евгения Нагорова возбудили уголовное дело, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Компания накопила долги перед работниками в размере более 20 миллионов рублей. Нагорова даже пытались заключить под стражу, но суд отказался удовлетворять это требование. Позже часть долга была погашена. На сегодняшний день сотрудники ждут выплаты около 9 миллионов рублей.
Ситуация с долгами началась еще в 2016 году, и до сих пор люди борются за то, чтобы получить все честно заработанное. Они неоднократно выходили на пикеты.
Руководителя «Костромагорстроя» Евгения Нагорова, который также является депутатом облдумы и членом партии «Единая Россия», из этой партии могут исключить. Предложение прибегнуть к этой мере прозвучало накануне на заседании областного парламента.
Ситуация в структурных подразделениях нашего строительного объединения возникла в конце 16 года, когда объемы строительства стали понижаться, а производственные участки остались в полном составе коллективов. И директора, в свое время, не подсократили численность работающих, где объемы упали. И это в течение 17 года привело к этой задолженности. В течение года мы пытаемся решать эту проблему. Я приложу все усилия, чтоб до 15-20 сентября этот вопрос снять, — цитирует ОТРК «Русь» слова руководителя строительного холдинга «Костромагорстрой» Евгения НАГОРОВА.
Напомним, г-н Нагоров — почетный строитель РФ и заслуженный строитель РФ.
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