Депутата облдумы могут исключить из «Единой России» за долги перед рабочими

Костроме обостряется ситуация с долгами перед работниками группы компаний «Костромагорстрой». Напомним, что в отношении руководителя компании депутата Евгения Нагорова возбудили уголовное дело, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Компания накопила долги перед работниками в размере более 20 миллионов рублей. Нагорова даже пытались заключить под стражу, но суд отказался удовлетворять это требование. Позже часть долга была погашена. На сегодняшний день сотрудники ждут выплаты около 9 миллионов рублей.

Ситуация с долгами началась еще в 2016 году, и до сих пор люди борются за то, чтобы получить все честно заработанное. Они неоднократно выходили на пикеты.

Руководителя «Костромагорстроя» Евгения Нагорова, который также является депутатом облдумы и членом партии «Единая Россия» , из этой партии могут исключить. Предложение прибегнуть к этой мере прозвучало накануне на заседании областного парламента.

Ситуация в структурных подразделениях нашего строительного объединения возникла в конце 16 года, когда объемы строительства стали понижаться, а производственные участки остались в полном составе коллективов. И директора, в свое время, не подсократили численность работающих, где объемы упали. И это в течение 17 года привело к этой задолженности. В течение года мы пытаемся решать эту проблему. Я приложу все усилия, чтоб до 15-20 сентября этот вопрос снять, — цитирует ОТРК «Русь» слова руководителя строительного холдинга «Костромагорстрой» Евгения НАГОРОВА.