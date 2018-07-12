Ижевск потратит 42 млн рублей на рекультивацию полигона для твёрдых бытовых отходов 

В Удмуртии подвели итоги электронного аукциона на завершение работ по рекультивации полигона для твёрдых бытовых отходов по Сарапульскому тракту, сообщает интернет-издание «Сусанин».
Из документации, размещённой на площадке госзакупок, Служба городского строительства Ижевска подпишет договор с предпринимателем Рустамом Лутфуллиным.
В ходе торгов он предложил сумму договора в размере 41,1 млн рублей.
Работы по рекультивации предусматривают устройство изолирующих слоёв из песчаной глины и насыпного грунта, а также нанесение плодородного слоя.
В соответствии с проектом контракта, рекультивацию необходимо завершить к 1 октября.
Ранее «ВашГород.ру» сообщало, что власти Новокузнецка рассказали о проекте мероприятий по очистке русла реки Аба.