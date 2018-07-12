Ижевск потратит 42 млн рублей на рекультивацию полигона для твёрдых бытовых отходов

Удмуртии подвели итоги электронного аукциона на завершение работ по рекультивации полигона для твёрдых бытовых отходов по Сарапульскому тракту, сообщает интернет-издание «Сусанин».

Из документации, размещённой на площадке госзакупок, Служба городского строительства Ижевска подпишет договор с предпринимателем Рустамом Лутфуллиным.

В ходе торгов он предложил сумму договора в размере 41,1 млн рублей.

Работы по рекультивации предусматривают устройство изолирующих слоёв из песчаной глины и насыпного грунта, а также нанесение плодородного слоя.

В соответствии с проектом контракта, рекультивацию необходимо завершить к 1 октября.