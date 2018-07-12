Как США «спасали» мир от иракского оружия массового поражения

15 лет назад ЦРУ признало недостоверность информации о существовании у Ирака ядерной программы. Таким образом выяснилось, что Вашингтон вводил в заблуждение весь мир. Несмотря на то что заявления о разработках оружия массового поражения фактически послужили основанием для агрессии против суверенного государства, Соединённые Штаты не извинились за свои действия, которые привели, по некоторым данным, к гибели свыше 1 млн человек.

50—60-е годы ХХ столетия прошли в Ираке под знаком ожесточённой политической борьбы. Начиная с момента свержения монархии в июле 1958 года, путчи и государственные перевороты происходили в этой ближневосточной стране практически ежегодно. В 1968 году, после прихода к власти в Ираке партии «Баас» , ситуация стабилизировалась. Одну из ведущих ролей в управлении государством стал играть видный партийный функционер Саддам Хусейн, занявший 16 июля 1979 года президентский пост и сконцентрировавший с этого момента в своих руках всю полноту власти в стране.

Путь Саддама

Продуктивно используя нефтяные доходы, Саддам провёл масштабную модернизацию Ирака, создав современную систему здравоохранения, образования и социальной помощи, подняв уровень грамотности населения с 30 до 70%, построив электростанции, водопроводы и дороги. Кроме того, новый президент раздал землю крестьянам и провёл механизацию сельского хозяйства. В начале 1980-х Ирак стал одним из самых развитых государств Ближнего Востока с достаточно высоким — по меркам региона — уровнем жизни.

Однако переживший период бедности и прошедший жесточайшую борьбу за власть Хусейн оказался амбициозным и подозрительным человеком, уверенным, что многие проблемы нужно решать только силой. Пользуясь поддержкой значительной части населения, он установил в Ираке жёсткий полицейский режим и попытался перейти к увеличению территории страны военным путём.

Ловко маневрируя в дипломатическом фарватере между Советским Союзом и Соединёнными Штатами, он атаковал в 1980 году Иран , где незадолго до этого победила Исламская революция. Вопреки ожиданиям Саддама, война затянулась до 1988 года и завершилась сохранением статус-кво. В результате боевых действия Ирак понёс значительные людские и материальные потери, так и не добившись перехода под контроль территорий, ради которых Багдад ввязался в конфликт.

Однако поддержка со стороны западных держав, а также относительно удачные боевые действия на завершающей стадии войны воодушевили Хусейна настолько, что в 1990 году он решился на новую авантюру — оккупацию Кувейта . Однако иракский лидер не учёл, что Кувейт и Саудовская Аравия , на границах с которой он допустил ряд инцидентов, — это не Иран, и что в этот раз западная общественность отреагирует совсем по-другому.

Уже к концу февраля армия Ирака была разгромлена и выдворена с территории Кувейта. Против Багдада ввели международные экономические санкции и в безапелляционной форме потребовали избавиться от всех запасов оружия массового поражения.

По итогам двух войн уровень жизни в Ираке резко упал, а общее состояние развития государства эксперты ООН оценивали как соответствующее доиндустриальному периоду.

Пробирка Колина Пауэлла

После войны в Персидском заливе и развала Советского Союза роль США на Ближнем Востоке резко возросла. В отношении Ирака и Ирана Вашингтон реализовывал концепцию «двойного сдерживания», предполагавшую синхронное политическое и экономическое давление. Для надзора за ликвидацией запасов оружия массового поражения в Ирак в начале 1990-х прибыла специальная комиссия ООН, проработавшая на территории страны вплоть до 1998 года.

На юге и севере Ирака западные державы установили воздушные зоны, в которых было запрещено летать военной авиации Багдада. В 1993 году ВВС США, Великобритании и Франции нанесли удары по позициям иракских сил противовоздушной обороны, которые якобы представляли угрозу для западной военной авиации.

Под надзором международных инспекторов иракские власти уничтожили 40 тыс. химических боеголовок, около 100 единиц оборудования и реагентов для производства химоружия, а также 3,6 тыс. тонн запрещённых химикатов. В 1998 году в связи с успешным выполнением требований ООН Багдад потребовал снять с него международные санкции, однако не получил на это положительного ответа. Возмущённый Хусейн на две недели разорвал сотрудничество с инспекторами, но потом всё-таки решил его возобновить. Однако проверяющих не устроило то, что их пускают не на все иракские объекты, и 16 декабря 1998 года они покинули страну.

На следующий же день США и Великобритания начали против Ирака военную операцию «Лиса в пустыне», нанеся удары по 97 военным, инфраструктурным и промышленным объектам страны.

Россия и Китай операцию осудили, а ПВО Ирака после американо-английской агрессии стали регулярно открывать огонь по западным военным самолётам.

В 2002 году Саддам Хусейн дал разрешение инспекторам ООН продолжить работу на территории страны. Участники специальной комиссии вернулись и не смогли обнаружить ни малейших следов оружия массового поражения, однако в политическом руководстве США и Великобритании уже шли разговоры о необходимости военной интервенции в Ирак.

ЦРУ провело проверку слухов о закупке Багдадом в Нигерии урана для изготовления ядерного оружия. Никаких подтверждающих данных американской разведке найти не удалось, но президент США Джордж Буш в ходе нескольких своих публичных выступлений (в частности, в обращении к конгрессу в январе 2003-го) заявил об урановой сделке, как о свершившемся факте. Кроме того, американское руководство регулярно обвиняло Саддама Хусейна в связях с «Аль-Каидой» *.

Колин Пауэлл, ставший к тому моменту государственным секретарём США, изначально был против военной интервенции на Ближнем Востоке, однако, видя настрой большей части администрации президента , согласился с идеей, потребовав только предварительно обсудить операцию в ООН.

5 февраля 2003 году Пауэлл выступил в Организации Объединённых Наций, заявив о том, что Соединённые Штаты располагают многочисленными доказательствами производства Ираком оружия массового поражения. Для наглядности госсекретарь США продемонстрировал ампулу с «бациллами сибирской язвы».

«Всё это было риторической уловкой, блефом, направленным на то, чтобы впечатлить публику. Сама ситуация с пробиркой якобы сибирской язвы, которую достали из кармана, а потом в карман положили, выглядела изначально нелепо», — рассказал в беседе с RT член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию в 1998—2003 годах, военный эксперт Игорь Никулин

Предъявленные американской стороной «доказательства» не впечатлили Совбез ООН , и он не дал Штатам санкции на применение силы. Но США это не смутило— решение о проведении операции конгресс принял ещё осенью 2002 года.

«Даже ряд ближайших европейских союзников США не поддерживали идею новой войны», — подчеркнул в интервью RT старший научный сотрудник Центра партнёрства цивилизаций МГИМО , доктор исторических наук, профессор Александр Вавилов

По мнению Игоря Никулина, в начале 2003 года Вашингтон окончательно настроился на боевые действия. «Джорджа Буша было уже не остановить. Ему необходимо было это вторжение», — отметил он.

«Иракская свобода»

20 марта 2003 года войска США и Великобритании вторглись на территорию Ирака — началась операция «Иракская свобода».

«Сопротивления первоначально они практически не встретили. Иракская армия была не готова к войне и деморализована, лишь местами завязывались бои. Фактически весь Ирак был захвачен за 21 день», —рассказал RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин

9 апреля пал Багдад. За первые полтора месяца войны западная коалиция потеряла 172 человека.

Однако мир предвидел, что так всё не закончится. В течение нескольких недель 36 млн человек приняли участие в антивоенных демонстрациях, предупреждая США о том, что они совершают ошибку.

С лета 2003 года Ирак охватила партизанская война. Представителей коалиции и их местных союзников атаковали из засад и взрывали. В апреле — мае 2004 года на юге и в центре Ирака началось шиитское восстание. Американцы смогли подавить его основные очаги, но при этом поняли, что фактически теряют контроль над страной, поэтому 28 июня официально передали власть переходному правительству. Впрочем, это ничего не решило.

В 2006 году в Ираке началась полномасштабная гражданская война. Основной конфликт разворачивался между местными суннитами и шиитами. 30 декабря 2006 года был казнён Саддам Хусейн, арестованный ещё за три года до этого.

Свою смерть он встретил мужественно, а незадолго до гибели написал стихи, посвящённые судьбе Ирака, на которые его вдохновили постоянно доносящиеся до его камеры звуки перестрелок и взрывов.

«Американцы действовали как слон в посудной лавке. Они разрушили стройную систему управления, созданную Саддамом с учётом наработок его предшественников. Партия Баас пронизывала собой всё общество. В ней состояли все чиновники и бюджетники, начиная с сельских учителей. В итоге Баас разогнали, армию, созданную Саддамом Хусейном, тоже. Куда было деваться всем этим людям? Они пошли воевать. Так возникло «Исламское государство»**», — заявил RT Александр Вавилов.

В 2010 году американцы вывели с территории Ирака основной контингент. Однако, как известно, гражданское противостояние на территории страны это не остановило. Возглавляемая Соединёнными Штатами коалиция потеряла в конфликте 4804 человека убитыми. Что же касается Ирака, то, по оценкам международных экспертов, начиная с 2003 года война унесла от 1 до 1,4 млн жизней его граждан. Никакого оружия массового поражения на территории страны так и не было обнаружено.

12 июля 2013 года президент США Джордж Буш объявил, что директор ЦРУ Джордж Тенет взял на себя ответственность за то, что не предупредил главу государства о недостоверном характере информации относительно ядерной программы Ирака. Этим американский лидер фактически расписался в том, что оснований для вторжения не было, но извиняться не стал.

В 2004 году в том, что используемые им данные были «неточными» или даже «сфальсифицированными», признался госсекретарь США Колин Пауэлл. Значительно позже, в 2015 году, в интервью CNN разведданные об оружии массового поражения в Ираке назвал «ошибочными» и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр . Уже как частное лицо он за вторжение всё-таки извинился.

«У Саддама изначально были запасы химического оружия, которое он применял против курдов, а потом уничтожал под международным контролем. Все остальные разговоры о наличии у него оружия массового поражения несостоятельны. Была, например, такая исследовательница-микробиолог, как Худа Салих Махди Аммаш. Её обвиняли в разработке иракского биологического оружия, после прихода американцев посадили в тюрьму, а потом тихо выпустили — против неё ничего не было», — рассказал Игорь Никулин.

Военный эксперт Александр Гусев утверждает, что Соединённые Штаты незаконно вторглись на территорию независимого государства и свергли легитимную власть.

«С тех пор прошло 15 лет. Что мы видим? Экономика Ирака разрушена, система государственного управления находится в состоянии коллапса. Сколько теперь в Ираке будет продолжаться вся эта кровавая вакханалия, неизвестно», — подчеркнул эксперт.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк утверждает, что Соединённые Штаты своих целей в Ираке не достигли. «Американцы рассчитывали решить все проблемы Ближнего Востока, принеся туда своё видение демократии. А для оправдания вторжения сочинили миф об оружии массового поражения. По факту это была абсолютно незаконная агрессия против суверенного государства. Но перспективы урегулирования иракского конфликта таковы, что они очень не нравятся Вашингтону. В Ираке теперь укрепляется влияние Ирана, и США с этим пока ничего не могут поделать», — заметил он.

Ливии, Андрей Кошкин отмечает, что поведение США по отношению к Ираку в 2003 году стало устойчивой технологией агрессии против суверенных стран. «Бросаются какие-то отвратительные обвинения — в терроризме, использовании химического оружия ещё в чём-то подобном, а потом начинаются ракетные удары. Так было в Ираке, Афганистане Сирии , множестве других стран», — подчеркнул эксперт.

«У Саддама действительно были диктаторские замашки, но это единственное, в чём его можно было реально обвинить. И разве он единственный на Ближнем Востоке, кого можно назвать диктатором?» — отмечает Александр Вавилов.

По словам Игоря Никулина, в ходе вторжения 2003 года у американцев не было никаких гуманистических соображений. «Нефть и военно-политическое влияние. Всё остальное — десятый вопрос. Как говорил гениальный баснописец, „ты виноват уж тем, что хочется мне кушать“, —резюмировал эксперт.

* „Аль-Каида“ — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.