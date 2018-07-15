«Ливерпуль» на следующей неделе сделает предложение по трансферу Алиссона

Руководство «Ливерпуля» на следующей неделе направит в «Рому» предложение по трансферу Алиссона, утверждает Daily Mirror. По информации издания, мерсисайдцы решили укрепить вратарскую линию из-за того, что основной голкипер команды Лорис Кариус после результативных ошибок в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) продолжил ошибаться и в предсезонных играх.

Ожидается, что английский клуб предложит итальянцам 60 миллионов евро и 10 миллионов евро в качестве бонусов. Сроки возможного контракта в «Ливерпуле» не называются.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что римляне планируют подписать контракт с голкипером «ПСЖ» Альфонсом Ареола.

Алиссон выступает за «Рому» с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.