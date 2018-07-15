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«Ливерпуль» на следующей неделе сделает предложение по трансферу Алиссона
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«Ливерпуль» на следующей неделе сделает предложение по трансферу Алиссона 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Soccer News
Руководство «Ливерпуля» на следующей неделе направит в «Рому» предложение по трансферу Алиссона, утверждает Daily Mirror. По информации издания, мерсисайдцы решили укрепить вратарскую линию из-за того, что основной голкипер команды Лорис Кариус после результативных ошибок в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) продолжил ошибаться и в предсезонных играх.
Ожидается, что английский клуб предложит итальянцам 60 миллионов евро и 10 миллионов евро в качестве бонусов. Сроки возможного контракта в «Ливерпуле» не называются.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что римляне планируют подписать контракт с голкипером «ПСЖ» Альфонсом Ареола.
Алиссон выступает за «Рому» с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.
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