Ещё
Инфантино пообещал выучить русский язык и вернуться в РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инфантино пообещал выучить русский язык и вернуться в РФ 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Президент FIFA Джанни Инфантино назвал завершающийся в России чемпионат мира лучшим в истории, пообещал вернуться в РФ и даже выучить русский язык.
Глава FIFA Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира в 2018 году показал, что Россия является настоящей футбольной державой, поэтому здесь провели «лучший ЧМ в истории».
Как сказал глава FIFA на гала-концерте звезд мировой оперы в Большой театре, турнир изменил восприятие России и другими странами.
«Дорогой президент Владимир Путин, дорогие друзья. К сожалению, я не говорю по-русски, но я буду учиться. Как сказал президент Путин, друзьям всегда рады в России, совершенно точно, мы еще вернемся сюда», — сказал Инфантино.
Он поблагодарил всех, кто участвовал и болел, всех россиян и тех, кто работал над турниром.
«Посмотрите на эти улыбки, это лицо России, России, которую мы любим и благодарим», — добавил он.
Инфантино подчернкул, что за последний месяц Россия стала настоящей футбольной страной. Он поблагодарил сборную России и тренера Станислава Черчесова за эмоции, которые они подарили всем любителям футбола.
«Около четырех миллиардов человек смотрели этот чемпионат мира, многие видели красоту, культурное и исторической богатство России. Мир узнал об этом. Все вместе это сделало чемпионат мира в России лучшим в истории», — заявил Инфантино.
После своей речи он предложил «превратить Большой театр в стадион» и начал скандировать: «Россия!». Весь зал подхватил порыв главы FIFA, пишет ТАСС.
Напомним, финальный матч турнира начнется в 18:00 мск, встретятся сборные Франции и Хорватии.
ТК «Звезда»: последние новости
Как фанера над Парижем: авиаторы перепутали цвета флага Франции в День взятия Бастилии В казахской степи упали обломки «НЛО» Тонну завернутого в фото Неймара кокаина пытались перевезти на подлодке
Комментарии  Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России выдвинули новое абсурдное обвинение80
Путина не захотели видеть в Париже856
Порошенко жестоко высмеяли на саммите НАТО135
Кадыров оправдался за казнь чеченок
Крым оказался на грани природной катастрофы411
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение