Инфантино пообещал выучить русский язык и вернуться в РФ

Президент FIFA Джанни Инфантино назвал завершающийся в России чемпионат мира лучшим в истории, пообещал вернуться в РФ и даже выучить русский язык.

Глава FIFA Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира в 2018 году показал, что Россия является настоящей футбольной державой, поэтому здесь провели «лучший ЧМ в истории».

Как сказал глава FIFA на гала-концерте звезд мировой оперы в Большой театре, турнир изменил восприятие России и другими странами.

«Дорогой президент Владимир Путин , дорогие друзья. К сожалению, я не говорю по-русски, но я буду учиться. Как сказал президент Путин, друзьям всегда рады в России, совершенно точно, мы еще вернемся сюда», — сказал Инфантино.

Он поблагодарил всех, кто участвовал и болел, всех россиян и тех, кто работал над турниром.

«Посмотрите на эти улыбки, это лицо России, России, которую мы любим и благодарим», — добавил он.

Инфантино подчернкул, что за последний месяц Россия стала настоящей футбольной страной. Он поблагодарил сборную России и тренера Станислава Черчесова за эмоции, которые они подарили всем любителям футбола.

«Около четырех миллиардов человек смотрели этот чемпионат мира, многие видели красоту, культурное и исторической богатство России. Мир узнал об этом. Все вместе это сделало чемпионат мира в России лучшим в истории», — заявил Инфантино.

После своей речи он предложил «превратить Большой театр в стадион» и начал скандировать: «Россия!». Весь зал подхватил порыв главы FIFA, пишет ТАСС