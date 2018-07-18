FIFA высоко оценила организацию медицинской помощи во время ЧМ

Главный медицинский инспектор чемпионата мира по футболу Эфраим Крамер высоко оценил уровень медпомощи во время мундиаля. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников, сообщает Агентство «Москва»

Он рассказал, как беседовал с Крамером в прошлый четверг. «Он сказал, что был в 75 странах мира, где контролировал организацию медицинской помощи, и что такой организации медицинской помощи, как в Москве , такого уровня здравоохранения он не видел ни в одной из них», — поделился Печатников.

Во время мундиале в столице работали более 600 медиков и 60 бригад скорой помощи. В самые пиковые периоды в городе задействовали до 100 бригад скорой. Все они прошли дополнительное обучение и был готовы к дополнительной нагрузке.