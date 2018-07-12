Владельцев собак будут штрафовать за экскременты их питомцев на улице

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Стихийная торговля, ликвидация «Акватики» и штраф за прогулки с питомцами.

В карельской столице на Октябрьском проспекте ликвидирована стихийная торговая площадка. По многочисленным просьбам жителей соседних домов городская территория, в том числе газон, на котором стояли прилавки, очищены от мусора. Активная работа по борьбе с незаконной торговлей идет по всему городу, сообщили в пресс-службе мэрии карельской столицы.

Глава Карелии подписал распоряжение о ликвидации государственного унитарного предприятия «Водно-спортивный центр», известный как «Акватика». Как сообщили в региональном министерстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, будет создана единая Дирекция по Управлению спортивными сооружениями Республики Карелия. Напомню, водно-спортивный центр «Акватика» — одно из самых известных спортивных мест города Петрозаводска. Единственный в Карелии комплекс европейского уровня, реконструированный в 2001 году.

В Карелии вводят штрафы для граждан, которые безответственно относятся к содержанию и выгулу своих домашних питомцев. Законопроект, предложенный главой республики, парламент единогласно одобрил в окончательном чтении. Согласно документу, если питомец находится на самовыгуле, будет налагаться административный штраф на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. Хозяев животных также планируется штрафовать за неубранные за своими питомцами продукты жизнедеятельности. В данном случае для граждан штраф составит от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.