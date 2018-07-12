Москвичей пригласили посетить концерт «Вокруг света за одно лето»

Для жителей столицы состоится концертная программа 13 июля «Вокруг света за одно лето» в Саду «Эрмитаж»

Ансамбль «Калина» откроет концерт песенными и танцевальными номерами.

— Мы подготовили три выступления. В одном из номеров будет исполнена песня «Ах, вы сени, мои сени», аккомпанировать ансамблю будут на народных инструментах: ложках и трещотках. Мы приглашаем всех, — сообщила организатор культурных мероприятий учреждения Илонна Багрий.

Кроме того, гостей ждут различные мастер-классы на траве: общая физическая подготовка, скандинавская ходьба, пилатес, зумба, цигун.

Концерт начнется в 14:00. Вход свободный.