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Москвичей пригласили посетить концерт «Вокруг света за одно лето»
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Москвичей пригласили посетить концерт «Вокруг света за одно лето» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 6 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Для жителей столицы состоится концертная программа 13 июля «Вокруг света за одно лето» в Саду «Эрмитаж».
Ансамбль «Калина» откроет концерт песенными и танцевальными номерами.
— Мы подготовили три выступления. В одном из номеров будет исполнена песня «Ах, вы сени, мои сени», аккомпанировать ансамблю будут на народных инструментах: ложках и трещотках. Мы приглашаем всех, — сообщила организатор культурных мероприятий учреждения Илонна Багрий.
Кроме того, гостей ждут различные мастер-классы на траве: общая физическая подготовка, скандинавская ходьба, пилатес, зумба, цигун.
Концерт начнется в 14:00. Вход свободный.
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