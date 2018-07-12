У новейшего эсминца США отказала турбина

Второй новейший эсминец типа Zumwalt ВМС США «Майкл Монсур» нуждается в замене одной из турбин из-за того, что во время приемочных испытаний корабля ее лопасти оказались повреждены, сообщают американские СМИ.

Новую газовую турбину MT-30 кораблю должны установить на верфи Bath Iron Works в штате Мэн . После он сможет отправиться в Сан-Диего для активации боевой системы, пишет Naval Today.

Проблемы подтвердили в Военно-морском институте США (USNI). Там сообщили, что во время испытаний турбина была исправна, а дефект обнаружился уже во время проверки корабля в феврале.

Тем не менее, уверены в ВМС США, «Майкл Монсур» прибудет в Сан-Диего к декабрю 2018 года, как и планировалось ранее.

Это не первые серьезные трудности с новейшим эсминцем. Так, в декабре 2017 года проблемы со сложной электрической системой корабля вынудили прервать испытания и вернуть его на верфи в штате Мэн. Тогда системы вышли из строя на следующий день после выхода в открытое море.

Это второй эсминец в серии Zumwalt. Первый корабль серии ранее также неоднократно ломался. Например, в ноябре 2016 года ему пришлось встать на ремонт при переходе через Панамский канал.