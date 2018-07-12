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У новейшего эсминца США отказала турбина
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У новейшего эсминца США отказала турбина 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Второй новейший эсминец типа Zumwalt ВМС США «Майкл Монсур» нуждается в замене одной из турбин из-за того, что во время приемочных испытаний корабля ее лопасти оказались повреждены, сообщают американские СМИ.
Новую газовую турбину MT-30 кораблю должны установить на верфи Bath Iron Works в штате Мэн. После он сможет отправиться в Сан-Диего для активации боевой системы, пишет Naval Today.
Проблемы подтвердили в Военно-морском институте США (USNI). Там сообщили, что во время испытаний турбина была исправна, а дефект обнаружился уже во время проверки корабля в феврале.
Тем не менее, уверены в ВМС США, «Майкл Монсур» прибудет в Сан-Диего к декабрю 2018 года, как и планировалось ранее.
Это не первые серьезные трудности с новейшим эсминцем. Так, в декабре 2017 года проблемы со сложной электрической системой корабля вынудили прервать испытания и вернуть его на верфи в штате Мэн. Тогда системы вышли из строя на следующий день после выхода в открытое море.
Это второй эсминец в серии Zumwalt. Первый корабль серии ранее также неоднократно ломался. Например, в ноябре 2016 года ему пришлось встать на ремонт при переходе через Панамский канал.
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