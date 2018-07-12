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В Нижегородской область пять ДУКов лишены лицензий
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В Нижегородской область пять ДУКов лишены лицензий 

АиФ Нижний Новгород 7 часов назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Лицензионная комиссия под председательством министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрея Черткова 12 июля лишила лицензии четыре домоуправляющие компании, сообщает пресс-служба правительства региона.
Речь идет об организациях ООО «Жилсервис-2» (Арзамасский район), ООО «ГДК» (Выкса), ООО «Кулебакская центральная управляющая компания» и МУП ЖКХ «Ильинское» (Городецкий район). Все эти компании признаны банкротами, что по федеральному закону является основанием для лишения лицензии (наряду с неисполнением обязанностей по содержанию жилых домов).
Ранее была аннулирована лицензия ООО «УК „Твой дом“ (Нижний Новгород). Мнение лицензионной комиссии по этой организации в конце июня поддержал суд.
»В 2018 году вступили в силу изменения федерального законодательства, позволяющие лишать домоуправляющие компании лицензии, — заявил Андрей Чертков. — В августе будут рассмотрены дела еще около ста домоуправляющих компаний, которые не занимаются своей прямой деятельностью».
По его словам, некоторые из этих организаций были созданы, чтобы перепоручать управление домом другим компаниям и копить долги. Сейчас власти намерены остановить этот процесс.
В сообщении отмечается, что наибольшее количество претензий жителей к ДУКам касается прозрачности при начислении платежей, качества предоставляемых услуг и содержания жилых помещений. Госжилинспекция особое внимание обращает на компании, которые значатся как домоуправляющие, но в управлении не имеют ни одного дома.
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