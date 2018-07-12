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Самолет МЧС РФ доставил из Армении в Сирию 30 тонн гумпомощи
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Самолет МЧС РФ доставил из Армении в Сирию 30 тонн гумпомощи 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего Армения направит в Сирию 100 тонн продовольствия и предметов первой необходимости.
Самолет МЧС России доставил из Армении в Сирию гуманитарную помощь. Операцию провел российско-армянский центр гуманитарного реагирования. Самолет Ил-76 МЧС России доставил из аэродрома Звартноц в Ереване на авиабазу Хмеймим первые 30 тонн гуманитарной помощи.
Всего Армения направит в Сирию около 100 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Жители САР получили от Еревана гречку, рис, растительное масло. Тринадцатого июля с армянского аэродрома «Эребуни» в Сирию будет доставлено еще 30 тонн гумпомощи.
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