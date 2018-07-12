В СПЧ предрекли «высочайшую конкуренцию» на сентябрьских выборах

Эксперты указали на то, что в регионах избирательные циклы становятся все более интересными и насыщенными. «Думаю, выборы во всех субъектах будут интересными, со своей драматургией, и работы для наблюдателей будет предостаточно во всех регионах», — считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Вместе с коллегами Брод выступил в ТАСС по случаю начала работы группы общественного контроля за региональными выборами. В некоторых регионах, по мнению, ожидаются «очень бурные» политические процессы. В первую очередь, это Ростовская область, где он ожидает «высочайшей конкуренции». Не исключает Брод также, что острое соперничество развернется в Воронежской и Орловской областях.

«Из регионов поступили сообщения о проблемах при прохождении так называемого «муниципального фильтра». В частности, из Воронежской, Владимирской областей, и ряда других. И теперь мы нацеливаем общественников проверять и эту процедуру, — сказал Брод. — Так как бывают ситуации, когда кандидаты, не собрав нужным образом документы, не подготовившись, начинают спекулировать на теме так называемого «административного ресурса» или давления на выборы. Поэтому здесь очень важно подключить общественный ресурс».

Правозащитник также признал, что зачастую сами кандидаты готовятся к выборам не должным образом. А потом, когда им отказывают в прохождении муниципального фильтра или в регистрации, говорят о каком-то давлении со стороны оппонентов, обладающих административным ресурсом. «Я думаю, надо проверять, действительно ли такое давление имеет место или кандидаты просто хотят прикрыть громкими заявлениями собственную небрежность, — цитирует правозащитника »Ридус»

По словам Брода, перед осенними выборами практически во всех регионах планируется создать ситуационные центры и общественные штабы по наблюдению за выборами.

«Общественники готовы продолжать наблюдения в разных форматах. В тех регионах, где пока не успели принять законы об общественном контроле за выборами, политические партии или различным кандидаты будут использовать уже имеющийся общественный опыт. Будут созданы мобильные правовые, юридические группы, которые будут откликаться на звонки, сообщения о предполагаемых нарушениях. Также планируется проверка так называемой фейковой информации», — приводит слова Брода «ФедералПресс»

Правозащитник проинформировал, что в настоящее время готовится новое издание учебно-методического пособия «Общественный контроль на выборах». «Готовим также памятку для общественников, — добавил он. — В данный момент уже обнародован мониторинговый доклад рабочей группы при совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В этом докладе написаны, по сути, главные слова о том, что „общественный контроль стал неотъемлемой частью избирательного процесса в России “.

Заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан, политолог Максим Григорьев отметил, что во время президентских выборов система общественного контроля показала себя на очень высоком уровне, и сейчас перед гражданским обществом перенести „этот уровень честности и прозрачности“ на выборы в регионах.

Он добавил, что на этой неделе главой государства Владимиром Путиным был подписан закон, „который позволяет достроить проявившую себя в ходе президентской кампании систему контроля за выборами“. Теперь в наблюдении за ходом выборов смогут принимать участие все общественные палаты. Правда, оговорился Григорьев, этот закон заработает только с 1 октября.

»Однако уже сейчас целый ряд регионов приняли изложенные в законопроекте поправки. Поэтому мы хотим обратиться к другим регионам и призвать их также принять подобные законы, которые позволят общественным палатам контролировать ход выборов на всей территории страны», — заключил общественный деятель.

Участники группы мониторинга подчеркивают, что их интересует лишь техническая сторона голосования, а не политический фон, на котором пройдут выборы.

«Для нас, для гражданского общества, которое занимается наблюдением за выборами и общественным контролем за выборам, неважно, как политическая или экономическая ситуация будет воздействовать на выборы. Это не наш вопрос. Нас интересует только обеспечение чистоты, легитимности, прозрачности и отсутствия нарушений на выборах. Мы фокусируемся только на этом и это для нас важно», — сказал Максим Григорьев газете ВЗГЛЯД.

Напомним, 9 сентября в единый день голосования в 33 регионах России пройдут выборы губернаторов и законодательных собраний. В ходе прямых выборов будут избраны главы 22 субъектов, еще в 16 регионах состоятся выборы депутатов заксобраний, 12 городских дум административных центров и множество выборов на муниципальном уровне.