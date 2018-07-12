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Кемеровский суд не защитил жителей Тайги от грязной воды местного «Водоканала»
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Кемеровский суд не защитил жителей Тайги от грязной воды местного «Водоканала» 

ИД «Собеседник» 7 часов назад
Суд в Кемеровской области оправдал местный «Водоканал», несмотря на грязную питьевую воду в городе Тайга.
Как сообщает ОТР, ранее организации уже назначали штрафные санкции за ненадлежаще качество воды. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении руководства «Водоканала».
«Повышена цветность и мутность. Что не соответствует САНПИН. И причина, на мой взгляд, в Яшкинском озере, в которое попадают канализационные стоки. Есть питьевая вода привозная. Но, насколько мне известно, в ней повышена жесткость. Она вызывает камни в почках, привозная вода», — жалуется на качество воды Елена Зеленкина, выступавшая в суде в качестве потерпевшей.
В суде приняли решение оправдать компанию. Главный инженер «Водоканала» города Тайги Олег Бархатов заявил, что доволен приговором, который «оправдал все их надежды».
ИД «Собеседник»: последние новости
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