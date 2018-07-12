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Вспышку АЧС выявили на крупном свинокомплексе в Калининградской области
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Вспышку АЧС выявили на крупном свинокомплексе в Калининградской области 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КАЛИНИНГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) выявлена на крупном свинокомплексе «Правдинское Свинопроизводство» в Калининградской области, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
"Свинокомплекс, где зафиксирована вспышка АЧС, в настоящее время находится на карантине. Создана комиссия по оценке масштабов ЧП, в комиссию вошли представители ветнадзора, министерства сельского хозяйства, других ведомств. Проводятся мероприятия по проверке всего поголовья свиней, осуществляется его поголовный скрининг, а также идет подготовка к уничтожению зараженного поголовья", — сказал он, подчеркнув, что губернатор Антон Алиханов держит ситуацию под личным контролем.
По данным из открытых источников, ЗАО «Правдинское Свинопроизводство» входит в группу компаний RBPI Group, которая занимается воспроизводством, выращиванием и откормом свиней на собственных свинокомплексах в Калининградской области и Нижегородской области. Свинокомплекс в Калининградской области рассчитан на 6200 свиноматок, полная производственная мощность его оценивается в 180-190 тыс. убойных свиней в год.
Комментарий руководства «Правдинского Свинопроизводства» пока получить не удалось.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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