«КиберЛенинка» заняла пятое место среди открытых научных библиотек мира

Российская открытая электронная научная библиотека «КиберЛенинка» попала на пятую строчку в рейтинге онлайн-репозиториев научных статей с бесплатным доступом. Список составлен на основе количества записей, проиндексированных системой Google Scholar. Весь рейтинг доступен на сайте Ranking Web of World repositories.

В мире существует множество открытых научных библиотек. Для того, чтобы продвигать идеи открытого доступа к научным знаниям, был создан Ranking of World Repositories — рейтинг репозиториев (научных электронных библиотек, электронных архивов документов научного и образовательного назначения) университетов и научных организаций. Новое издание рейтинга основывается на количестве статей, которые проиндексировал сервис Google Scholar, что позволяет оценить, насколько та или иная библиотека доступна для интернет-пользователей.

В новом рейтинге на первом месте находится Китайская национальная инфраструктура знаний (China National Knowledge Infrastructure, CNKI), в которой проиндексировано 18,8 миллионов записей. За ней идет Японский электронный агрегатор научной и технической информации (Japan Science and Technology Information Aggregator Electronic, J-STAGE), где находится 4,01 миллиона записей. Дальше следуют социальная сеть для ученых ResearchGate (3,36 миллионов), база данных публикаций медицинской и биологической тематики Europe PubMed Central (2,59 миллионов) и «КиберЛенинка» (1,49 миллионов).

КиберЛенинка — это научная электронная библиотека, построенная на концепции открытой науки. В ней содержаться статьи из российских научных журналов, с которыми заключены соглашения о передаче статьей в открытый доступ. На данный момент таких изданий свыше 1500.

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