Самолет МЧС доставил в Сирию более 30 тонн гуманитарной помощи

"Из Армении в Сирию Армяно-Российским центром гуманитарного реагирования доставлены гречневая и рисовая крупы, растительное масло, а также предметы первой необходимости. Доставленное продовольствие при содействии ЦПВС и Сирийского Арабского красного полумесяца будет передано нуждающимся жителям, в том числе и в труднодоступных районах Сирии", — сказано в релизе.

Всего из Армении на аэродром Хмеймим самолетами МЧС России будет доставлено около 100 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Гуманитарную помощь оказывают беженцам, возвращающимся в освобожденные от боевиков населенные пункты.

Сирия активно восстанавливается после военных действий. Правительство восстанавливает школы, больницы, а также объекты водо— и электроснабжения. Это способствует налаживанию мирной жизни и возвращению людей из лагерей для беженцев. В разминированных районах разбирают завалы и восстанавливают дороги.