Ещё
За безопасностью на АрМИ-2018 проследят военные полицейские
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За безопасностью на АрМИ-2018 проследят военные полицейские 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Для обеспечения комплексной безопасности в период проведения Армейских международных игр будет привлечено более 2000 человек и 450 единиц автомобильной техники.
В преддверии Армейских международных игр Главное управление военной полиции Минобороны России обсудило координацию действий с федеральными органами власти.
На совещании поднимались вопросы по выделению сил и средств от федеральных органов исполнительной власти и центральных органов военного управления, принимающих участие в обеспечении комплексной безопасности соревнований на территории Российской Федерации.
Военные полицейские также обсудили со своими коллегами из МВД России вопросы общественной безопасности, установления пропускного режима и досмотра граждан. С МЧС России были достигнуты договоренности по взаимодействию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Для обеспечения комплексной безопасности в период проведения Армейских международных игр будет привлечено более 2000 человек и 450 единиц автомобильной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Что ждет будущих пенсионеров: как прошли «нулевые слушания» важнейшего законопроекта Центральный военный оркестр Минобороны России примет участие в музыкальном фестивале «Первый салют Победы» Главред «Коммерсанта» временно покидает своей пост
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину81
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс48
От Москвы останется мокрое место39
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве28
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина340
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение