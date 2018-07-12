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Подразделения военной полиции обеспечат безопасность на Армейских международных играх
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Подразделения военной полиции обеспечат безопасность на Армейских международных играх 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В Главном управлении военной полиции Минобороны прошло совещание, посвященное координации сил и средств различных силовых структур во время проведения АрМИ-2018.
В Главном управлении военной полиции Министерства обороны Российской Федерации прошло координационное совещание с представителями федеральных органов исполнительной власти по подготовке к Армейским международным играм.
Обсуждались вопросы по выделению сил и средств от федеральных органов исполнительной власти и центральных органов военного управления, принимающих участие в обеспечении комплексной безопасности соревнований на территории Российской Федерации.
Было обговорено взаимодействие с МВД России по вопросам общественной безопасности, установлению пропускного режима, досмотру граждан, с МЧС России — по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Для обеспечения комплексной безопасности в период проведения Армейских международных игр будет привлечено более 2000 человек и 450 единиц автомобильной техники.
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