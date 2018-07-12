О чем жители района Северный спрашивали префекта СВАО Валерия Виноградова

Об основных итогах прошлого года и планах на текущий год рассказала глава управы Елена Колесова

По ее словам, в этом году за счет средств стимулирования управы планируется благоустроить семь дворовых территорий в 1–м, 4–м и 9–м микрорайонах. По программе «Активный гражданин» на детской площадке на Челобитьевском шоссе, 10, корпус 3, уложено резиновое покрытие, отремонтирован асфальт, поставлены новые скамейки и игровые объекты. В 12 дворах прошла реконструкция контейнерных площадок.

После доклада главы управы, встреча продолжилась в режиме «вопрос-ответ».

В президиум поступило несколько вопросов о развитии транспорта в Северном.

— Принято окончательное решение, что в Северном будет метро, оно перешагнет МКАД и придет в район, линию проложат от станции Лианозово, — сообщил префект. — Однако, где именно будет располагаться станция, сказать пока нельзя. Сейчас разрабатывается отдельный проект планировки этого линейного объекта.

— Как только эти материалы поступят к нам, мы рассмотрим их на окружной комиссии, — сказал префект. — Кроме того, в районе будут проведены публичные слушания — и по трассе пролегания линии метро, и по месторасположению станции. В обсуждении могут приять участие все жители.

Еще один вопрос, поступивший в президиум, касался начала работы новая станции скорой помощи на улице Арсюкова.

— Новая подстанция № 59 уже приступила к оказанию скорой медицинской помощи, она открылась 2 июля, — проинформировала жителей глава управы Елена Колесова. Теперь санитарным машинам не надо переходить МКАД, они не стоят в пробках и приезжают на вызовы гораздо быстрее. Новая подстанция с гаражом на 20 автомобилей рассчитана на 120 тысяч выездов в год.

Андрей Владимирович с бульвара Академика Ландау поинтересовался, когда в его микрорайоне появится детский сад.

— Этот микрорайон переходил от одного инвестора к другому, сложности с инфраструктурой возникли в ходе передачи, — сказал префект. — Оказалось, что в контракте не прописано строительство школ и детских садов. Принято решение, что они будут сооружены на средства городского бюджета, сдача намечена на 2020 год. Также Мэром принято решение, что все дороги в этом микрорайоне будут достроены за счет города.

Светлана Каткова поинтересовалась, планируется ли строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе.

Валерий Виноградов рассказал, что в ближайшие годы в Северном появится целых три физкультурно-оздоровительных комплекса. — Первый — там, где спортшкола. Строительство идет полным ходом. Очень рассчитываю, что либо в конце этого, либо в начале следующего объект сдадут, — сообщил префект.

Этот ФОК будет первым в России комплексом современного пятиборья. Чаша бассейна с дорожками длиной 50 метров уже готова и залита водой. Продолжается сооружение большого гимнастического зала, залов для фехтования и конноспортивного комплекса. Жители смогут посещать все спортивные зоны по абонементам.

Второй ФОК — во 2-м микрорайоне — инвестиционный, он будет построен в 2020-2021 годах.

Сооружение третьего намечено в 7–м микрорайоне, куда переедет много семей по программе реновации. Ближе к железнодорожной станции Долгопрудная есть огромная территория, где будет строиться новая школа, мы предложили внести в АИП и новый ФОК, и получили в этом поддержку мэра, — подвел итог префект.

Валерий Виноградов отметил, что район Северный — самый строящийся в округе и «самый экспериментальный»: появились микрорайоны, где внутри дворов вообще не предусмотрена парковка машин, все они остаются по внешнему периметру.